صيني يبيع ولده لسبب غريب!

في حادثة غير مألوفة قام رجل صيني ببيع ولده البالغ من العمر عامين لزوجين عاقرين، مقابل 24 ألف دولار أمريكي.

حيث قام الأب بأخذ ابنه من منزل عمه الذي يهتم به بحجة إرساله لوالدته، قبل أن يكتشف بأنّ شقيقه كذب عليه وأنّه قام بأخذ الطفل لبيعه ليقوم على الفور بإبلاغ الشرطة التي تمكنت من إلقاء القبض على الأب في مقاطعة تشينجيان الصينية.

وبرر الرجل فعلته برغبته بالحصول على الأموال ليحقق حلمه بالسفر مع زوجته الجديدة.

وكان الأب قد حصل على حضانة الطفل بعد انفصاله عن زوجته التي أوكل إليها الاهتمام بطفلتين، ولأنّ مكان عمله بعيد عن سكنه تركه تحت رعاية شقيقه في منزل العائلة.

يذكر أنّ والد الطفل وزوجته الجديدة سيواجهان عقوبات جنائية، في حين تمت إعادة الطفل لعمه لكي يتولى عملية رعايته.

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