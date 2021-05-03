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صيني يبيع ولده لسبب غريب!

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في حادثة غير مألوفة قام رجل صيني ببيع ولده البالغ من العمر عامين لزوجين عاقرين، مقابل 24 ألف دولار أمريكي.

حيث قام الأب بأخذ ابنه من منزل عمه الذي يهتم به بحجة إرساله لوالدته، قبل أن يكتشف بأنّ شقيقه كذب عليه وأنّه قام بأخذ الطفل لبيعه ليقوم على الفور بإبلاغ الشرطة التي تمكنت من إلقاء القبض على الأب في مقاطعة تشينجيان الصينية.

وبرر الرجل فعلته برغبته بالحصول على الأموال ليحقق حلمه بالسفر مع زوجته الجديدة.

وكان الأب قد حصل على حضانة الطفل بعد انفصاله عن زوجته التي أوكل إليها الاهتمام بطفلتين، ولأنّ مكان عمله بعيد عن سكنه تركه تحت رعاية شقيقه في منزل العائلة.

يذكر أنّ والد الطفل وزوجته الجديدة سيواجهان عقوبات جنائية، في حين تمت إعادة الطفل لعمه لكي يتولى عملية رعايته.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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