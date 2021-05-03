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الدنمارك تتخلى عن لقاح “جونسون أند جونسون”

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت تقارير واردة من الدنمارك قيام السلطات الصحية بإيقاف لقاح جونسون أند جونسون الأمريكي، الذي يُستخدم للوقاية من فيروس كورونا.

وبررت السلطات الصحية الأمر بأنّ هذا اللقاح يزيد من احتمال الإصابة بجلطات الدم غير المقبولة.

وكانت الدنمارك قد طلبت في وقت سابق 7 ملايين جرعة من لقاح جونسون أند جونسون.

ويُعد هذا اللقاح ثاني اللقاحات التي تقوم الدنمارك بإيقافها بعد اللقاح الذي تنتجه شركة أسترازينكا، والذي أوقفته وزارة الصحة لذات الأسباب.

وسيؤدي إيقاف التطعيم بلقاح جونسون أند جونسون لتقويض جهود الدنمارك في تطعيم سكانها، قبل حلول شهر أغسطس القادم.

يُذكر أنّ الدنمارك سجلّت أكثر من 252 ألف إصابة و 2490 حالة وفاة منذ انتشار المرض في مارس الماضي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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