الدنمارك تتخلى عن لقاح “جونسون أند جونسون”

أكدت تقارير واردة من الدنمارك قيام السلطات الصحية بإيقاف لقاح جونسون أند جونسون الأمريكي، الذي يُستخدم للوقاية من فيروس كورونا.

وبررت السلطات الصحية الأمر بأنّ هذا اللقاح يزيد من احتمال الإصابة بجلطات الدم غير المقبولة.

وكانت الدنمارك قد طلبت في وقت سابق 7 ملايين جرعة من لقاح جونسون أند جونسون.

ويُعد هذا اللقاح ثاني اللقاحات التي تقوم الدنمارك بإيقافها بعد اللقاح الذي تنتجه شركة أسترازينكا، والذي أوقفته وزارة الصحة لذات الأسباب.

وسيؤدي إيقاف التطعيم بلقاح جونسون أند جونسون لتقويض جهود الدنمارك في تطعيم سكانها، قبل حلول شهر أغسطس القادم.

يُذكر أنّ الدنمارك سجلّت أكثر من 252 ألف إصابة و 2490 حالة وفاة منذ انتشار المرض في مارس الماضي.

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