أنكر تطلق “بروجيكتور” مستمداً من حرب النجوم

كشفت شركة أنكر الصينية عن إصدار خاص من بروجيكتور Nebula Capsulle II مستمد من حرب النجوم، أطلقت عليه Capsule II Star Wars R2-D2 Limited Edition.

وسيأتي الجهاز الجديد بتصميم الروبوت R2-D2، وبنفس المواصفات باستثناء بعض الإصدارات الصوتية المخصصة لـ R2-D2.

وقالت الشركة الصينية إنّ حجم هذا الإصدار سيكون مشابه لعلبة الكوكا كولا، وسيتيح إمكانية عرض الصور على مساحة تصل لـ100 بوصة ودقة 720 بيكسل، ودرجة سطوع قصوى تصل إلى 2000 لومن.

وأشارت إلى أن الجهاز الجديد مُصمم لعرض المحتويات على حائط أبيض في غرفة مظلمة فقط.

وزودت الشركة الصينية جهازها الجديد ببطارية تجعله يعمل لمدة 2.5 ساعة، وسيعتمد في عمله على نظام التشغيل Android TV، وسيضم منافذ توصيل HDMI، USB-C، USB-A، وAUX.

يُذكر أنّ الشركة الصينية ستوفر الإصدار الخاص في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 700 دولار أمريكي.

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