بطل “القاهرة كابول” يُؤكد دور الدراما في مواجهة الإرهاب

أكد الفنان المصري طارق لطفي أهمية الدراما في مواجهة الإرهاب، وقال إنّ الأعمال الدرامية تستطيع الدخول لعقول الناس والتأثير عليهم بشكل كبيرٍ.

وأشار إلى أنّ موضوع الإرهاب موضوع منظّم، وأكد وجود فروع عديدة للإرهاب تدار عن طريقٍ منظمة.

وقال إنّه يشير في المسلسل لبعض الأساليب التي يتّبعها الإرهابيون في التأثير على الجيل الصاعد، حيث سيعرض المسلسل حادثة حقيقية حصلت مع أطفاله، حيث أخبره أطفاله بأنّ مُعلماً جلبه لهم من أجل إعطائهم دروساً خصوصية يُعلّمهم أفكاراً غريبة، الأمر الذي دفعه لطرد المُعلم.

يُذكر أنّ مسلسل القاهرة كابول يتناول 3 قصص مثيرة حول المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة العربية، ويُسلط الضوء على الأعمال الإرهابية التي تجري في المنطقة.

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