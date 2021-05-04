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فيرايزون تبيع “ياهو” وAOL مقابل 5 مليارات دولار

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة فيرازيون عن بيعها “ياهو” وخدمة البريد الإلكتروني AOL لشركة Apollo Global Management، مقابل 5 مليارات دولار أمريكي.

وبهذا البيع تخلت فيرازيون عن حلمها الذي أطلقته عندما اشترت الشركة عام 2017، والذي يقضي بإعادة ياهو للواجهة.

وكانت فيرازيون قد استحوذت على خدمة البريد الإلكتروني الشهيرة AOL عام 2015 مقابل 4.4 مليار دولار أمريكي، وياهو عام 2017 مقابل 4.5 مليار دولار.

وعمدت الشركة الأمريكية لدمج الخدمتين في شركة جديدة أسمتها Oath، ليكونا تحت علامة تجارية واحدة.

وبررت فيرايزون بيعها الخدمتين بفشلها في مواكبة التطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي الجديدة، التي استحوذت على الحصة الأكبر من الإعلانات.

يُذكر أنّ فيرايزون كانت تهدف لاستخدام مليون مستخدم من مستخدمي ياهو لعرض الإعلانات، إلّا أنّ شبكات التواصل الاجتماعي دمرّت أحلامها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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