تطبيق Clubhouse قادم رسميًا إلى أندرويد خلال شهر مايو – إليك التفاصيل

تطبيق Clubhouse قد حقق نجاح بالغ من جميع النواحي، وهذا أمر لا يمكننا أن ننكره في واقع الحال، لكن الشركة المطورة قد أطلقته فقط لنظام تشغيل iOS وبنظام الدعوات، مما جعل مستخدمي أندرويد وحتى اللحظة الحالية لا يمتلكون وسيلة شرعية وحقيقية لاستخدام تلك الخدمة! وهو خطأ كبير من Clubhouse بالطبع، لكنه خطأ في طريقه للتصحيح!

تطبيق Clubhouse قادم رسميًا إلى أندرويد

الشركة المطورة قد بدأت فعليًا في اختبار تطبيق Clubhouse داخليًا، وهذا يعني أن تطوير التطبيق قد انتهى بالفعل! وهو خبر ممتاز لمستخدمي أندرويد، هذا لأن التطبيق قد تم تطويره، وهو الآن يتم اختباره من خلال موظفين متخصصين لحل أي مشاكل فيه قبل الإطلاق.

تأتي هذه الخطوة من Clubhouse متأخرة جدًا، لكنها في وقت مثالي بالنسبة للمنافسة! شعبية Clubhouse انخفضت بشكل ملحوظ في الأسابيع السابقة، في ظل ظهور منافسين مثل تويتر، فيسبوك، ريديت، ديسكورد وغيرهم الكثير، وإطلاق تطبيق الأندرويد سيساهم بالتأكيد في جذب مستخدمي الأندرويد لهذه الشبكة الملهمة.

بناءًا على كل ما سبق ذكره، يمكننا بكل أريحية أن نتوقع أن يتم إطلاق التطبيق بشكل رسمي في شهر مايو الجاري، هذا في حين أن بعض التفسيرات والتحليلات قد أكدت أن التطبيق لم يتم إطلاقه لأندرويد نظرًا لأعداد المستخدمين التي في غاية الضخامة، والتي لم تكن سيرفرات Clubhouse لتتحملها بسهولة.

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