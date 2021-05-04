“تويتر” تسبق “فيس بوك” في إطلاق الميزة المنتظرة “Spaces”

تمكنت منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” من إطلاق ميزة جديدة كان الكثيرون يترقبون ظهورها، لكن مصادر إعلامية كشفت أن هذه الميزة لن تكون متاحة أمام كافة فئات المستخدمين. أخيرا ميزة وصفها بعضهم بالمنتظرة، لكنها لم تتحها لجميع الفئات.

وقررت شركة “تويتر” الكشف عن ميزة “Spaces” التي تسمح للمستخدمين بالانضمام إلى غرف افتراضية تسمح بالتواصل من خلال محادثات صوتية مشتركة، وفي الوقت ذاته تعطي إمكانية التواصل مع المشتركين الآخرين.

وكانت الشركة قد بدأت باختبار هذه الخاصية الجديدة، في نوفمبر من العام الماضي، من خلال عدد محدد من المستخدمين.

واليوم، تقرر إطلاق الميزة بشكل عملي على الهواتف التي تحمل أنظمة “iOS” و”Android Twitter”، غير أن الصدمة الوحيدة تمثلت في أن هذه الخاصية لن تكون متاحة سوى للمستخدمين الذين يتمتعون بأكثر من 600 متابع على صفحاتهم.

جديرٌ بالذكر أن الميزة الجديدة تعتبر من الميزات السريعة الانتشار أخيرًا، وتم الحديث عنها من خلال عدة وسائل تواصل اجتماعي حول العالم، في مقدمتها شركة “Clubhouse” وشركة “فيس بوك”.

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