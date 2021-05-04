إطلاق تحديث iOS 14.5.1 و iPadOS 14.5.1 رسمياً لإصلاح بعض الأخطاء!

قامت ابل اليوم بإطلاق تحديثات iOS 14.5.1 لأجهزة الايفون و iPadOS 14.5.1 لأجهزة الايباد وهي تحديثات فرعية صغيرة تأتي بعد مضي أسبوع تقريباً على إطلاق تحديث iOS 14.5 الضخم.

ليس هذا فقط بل قامت ابل أيضاً بإطلاق تحديث watchOS 7.4.1 لساعة ابل بالإضافة إلى تحديث iOS 12.5.3 لأجهزة الايفون والايباد الأقدم، وكلها أيضاً تحديثات فرعية صغيرة.

وفقاً لما ذكرته ابل في مذكرة التحديث، فإن تلك التحديثات تقوم بإصلاح بعض الأخطاء في خاصية منع التتبع الجديدة، تلك الأخطاء التي تمنع ظهور تنبيهات على شكل نوافذ منبثقة من التطبيقات التي تود القيام بتتبعك.

يمكن إدراج ذلك التحديث تحت بند التحديثات الفرعية الأمنية إذ يوفر أيضاً ترقيعات أمنية أخرى بحسب ابل مثل إصلاح خلل إتلاف الذاكرة بواسطة بعض محتوى الويب الضار.

يمكنك الآن تنزيل وتثبيت التحديث الجديد على جهازك عبر الذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > تحديثات النظام Software Update. تحديث iOS 14.5.1 صغير الحجم ويبلغ حجمه نحو 130 ميجابايت تقريباً.

ما هي خاصية منع التتبع في iOS و iPadOS ؟

لمن لا يعلم ، فإن خاصية عدم التتبع في تحديث iOS 14.5 تجعل منصات الإعلانات تتوقف عن تعقب وتتبع سلوك ونشاط المستخدم وتقلل جمع البيانات عنه وبالتالي لن يكون هناك تخصيص للإعلانات أي أنها – أعني الإعلانات – لن تكون مفصلّة على مقاس المستخدم واهتماماته.

كل جهاز يحتوي على ما يعرف بمعرف الإعلانات IDFA وبتفعيل خاصية عدم التتبع، لن تتمكن فيسبوك والتطبيقات المعتمدة عليه من الوصول إليه. وتلك ببساطة فكرة تلك الخاصية الجديدة وسبب اللغط الشديد الذي أثير حولها من شركات مثل فيسبوك بسبب الأضرار المحتملة لها على عائداتها الإعلانية في حال قيام عدد كبير من المستخدمين بتفعيلها.

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