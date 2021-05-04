الملياردير “بيل غيتس” ينفصل عن “ميليندا”.. هل يخسر نصف ثروته؟

قرّر الملياردير الأمريكي بيل غيتس، الانفصال عن زوجته ميليندا غيتس، بعد 27 عامًا من الزواج، علمًا أن ثروته تصل إلى 145 مليار دولار أمريكي، وقد يخسر نصفها في إطار التعامل مع تداعيات قرار الطلاق.

وقال “غيتس”، الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت، في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، إنه وزوجته ميليندا غيتس؛ سينفصلان بعد 27 عامًا من الزواج.

ووفق “CNBC” الأمريكية، لم يتم التوصل إلى التفاصيل المالية النهائية للانفصال حتى الآن، ولفتت إلى أن “غيتس” يمتلك 1,37% من أسهم مايكروسوفت، والتي تصل قيمتها إلى نحو 26 مليار دولار.

وأشارت القناة إلى إن غيتس وميليندا، إلى جانب وارن بافيت، كانا من المبدعين في برنامج Giving Pledge، المشتمل على التخلي عن أكثر من نصف ثروتهم، حيث تنحى بيل العام الماضي، عن مجلس إدارة مايكروسوفت، وتفرغ لمؤسسة “بيل آند ميليندا غيتس” غير الربحية.

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