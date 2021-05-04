أفضل أجهزة راوتر WiFi 6 في عام 2021

اختيار أفضل راوتر WiFi 6 في عام 2021 يتوقف بناءً على سؤالين في غاية الأهمية: السؤال الأول ما هي سرعة الإنترنت التي تحتاج إليها من أجل جميع أجهزتك التي تتصل بالإنترنت، والسؤال الثاني ما هو نوع التغطية التي تحتاجها لمنزلك.

بطبيعة الحال WiFi 6 يناسب سرعات الإنترنت العالية وهو المعيار المناسب للأجهزة التي تعمل باتصال WiFi 6 سواء كانت أجهزة كمبيوتر محمولة أو هواتف ذكية، ولكن حتى لو كنت لا تمتلك أجهزة تعمل باتصال WiFi 6 فتأكد أنها ستستفيد من كفاءة شبكة الإنترنت عالية السرعة بشكل أو بأخر. معيار WiFi 6 متوافق بالكامل مع الأجهزة القديمة دون أدنى مشكلة.

WiFi 6 يعني عمر بطارية أفضل ونطاق تغطية أكبر لشبكة الواي فاي وأداء أفضل في تشغيل الألعاب الشبكية. لذلك، حتى لو كنت لا تمتلك في الوقت الحالي أجهزة باتصال WiFi 6، فبالتأكيد وأنك سوف تقوم بترقيتها في المستقبل القريب. في هذا التقرير سوف نلقي الضوء على مجموعة من أفضل أجهزة التوجيه في عام 2021 لكي تتمكن من اختيار أفضل راوتر WiFi 6 بنفسك يناسب كافة احتياجاتك.

1- Netgear AX1800 4-Stream Mesh Extender (EAX20)

هو واحد من أفضل أجهزة التوزيع وتوسيع نطاق إشارة الواي فاي التي يمكنك الحصول عليها في عام 2021. ربما الجانب السلبي الوحيد أن هيئته وهيكله ضخم نسبياً على مجرد جهاز راوتر ولكن هذا الوحش يتمتع بأداء ملحمي ونطاق تغطية يصل إلى 95 قدم من خلال بعض مراجعات الطرف الثالث.

أيضاً يمحنك العديد من خيارات التخصيص والتعديل على وظائف الأمان الخاصة به لحماية شبكتك المنزلية على النحو الأمثل. للأسف لا يوجد منافذ USB، بالإضافة إلى ذلك أن السعر مرتفع للغاية، ولكن تأكد أنه أفضل راوتر مفترس بكل ما تحمله الكلمة من معنى وهو المناسب للأعوام القادم.

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2- Netgear Nighthawk Mesh WiFi 6 System

هذه المجموعة عبارة عن شبكة توزيع استثنائية تعمل على تغطية منزلك بالكامل الذي يحتوي على عدة طوابق من الداخل باتصال WiFi 6. مع إمكانية النطاق المزدوج فهو قادر على توفير سرعة إنترنت مجمعة تصل حتى 1.8 جيجابت في الثانية.

هذه المجموعة مصممة للتعامل مع 25 جهاز متصل في وقت واحد ولهذا رأينا أنها مجموعة مثالية لكي تتمكن من إحياء المناطق الميتة في منزلك بشبكة إنترنت عالية السرعة. الجانب السلبي الوحيد أنها لا تحتوي على عدد كافي من منافذ الإيثرنت، فهي مصممة خصيصاً للاتصال اللاسلكي.

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3- Netgear 4-Stream Wifi 6 Router

هو واحد من أفضل أجهزة التوجيه وأكثرها مبيعاً على موقع أمازون. أداؤه متواضع نسبياً ولكن مقارنة بسعره، أو من حيث قدرته على تغطية الشقق الصغيرة، فهو أكثر من رائع. قادر على التعامل مع أكثر من 20 جهاز متصل في نفس الوقت بسرعة 600 ميجابت وأداء أفضل من أي راوتر بمعيار 802.11ac. بالتأكيد هو لا يعتبر أفضل WiFi 6 Router ولكن نظراً لسعره فهو أكثر من جيد.

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4- TP-Link Deco X20

شبكة توزيع مثالية من TP-Link بسعر رخيص وأداء مميز وطبقة أمان وحماية إضافية لجميع المتصلين بشبكة الإنترنت من داخل المنزل. فإذا كنت تعيش في منزل مكون من عدة طوابق داخلية أو منزلك بمساحة واسعة فهذا الخيار سوف يملأ منزلك بالكامل ببيانات WiFi 6 بسهولة شديدة.

هذه المجموعة مكونة من 3 وحدات توزيع قادرة على توزيع اتصال الإنترنت بمسافة 5800 قدم مربع والتعامل مع 150 جهاز متصل في نفس الوقت. سهل الإعداد ونطاقين مزدوجين للاتصال السلكي. ستجد جميع الأدوات التي تحتاج إليها في تطبيق Deco الذي يتمتع بواجهة رسومية رائعة وبديهية تجعل من السهل جداً إدارة الشبكة بأكملها والتحكم في الأجهزة المتصلة بسهولة شديدة.

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5- Asus ROG Rapture GT-AX11000

هذا هو أفضل راوتر WiFi 6 يمكنك شراءه في 2021 والذي يتمتع بالسرعة والأداء القوي ونطاق تغطية مذهل ومجموعة رائعة من المزايا الموجهة خصيصاً لهواة الألعاب واللاعبين وأيضاً غير اللاعبين. يحتوي على ثمانية هوائيات مستديرة يمكنك التعديل على حركتهم.

يوفر نطاق تغطية بمساحة كبيرة جداً مع 4 منافذ Gigabit LAN واتصال 2.5G Base T Ethernet ومنفذين USB 3.0. هذا هو المثال الرائع لمعنى راوتر WiFi 6 في عامنا هذا. للأسف السعر مرتفع جداً وحجمه ضخم ولكن أداؤه استثنائي ويعتبر صفقة رابحة بكل تأكيد.

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6- TP-Link Archer AX50 WiFi 6 AX3000 Smart WiFi Router

راوتر TP-Link Archer AX50 يثبت نفسه بكل جدارة كأحد أفضل أجهزة التوجيه حالياً التي تُباع بأسعار معقولة. في حدود 130$ دولار أمريكي ستكون قادراً على ضخ اتصال الإنترنت حتى مسافة 2000 قدم مربع بسرعة 475 ميجابت في الثانية والتعامل مع جميع الأجهزة المتصلة في وقت واحد دون أدنى مشكلة.

ولكونه ثنائي النطاق فهو قادر على تلبية كافة احتياجات اللاعبين المتمرسين في الألعاب الأونلاين ومناسب أيضاً للاستمتاع بمشاهدة محتوى الفيديو عالي الجودة في نفس الوقت. هذا الراوتر مناسب جداً لمنزلك في 2021 وسوف يلبي كافة متطلباتك، والأفضل من كل شيء أن سعره مُرحب به.

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7- Netgear Orbi with Wi-Fi 6 (RBK852)

تغطية ثلاثية الموجات توفر اتصال الإنترنت حتى 5000 قدم مربع بسرعة 1200 ميجابت في الثانية على نطاق 2.4GHz بينما نطاقي 5GHz يعملان بسرعة 2400 ميجابت في الثانية.

يحتوي على ثماني هوائيات وأداء شبكة التوزيع رائع وقولي من خلال المراجعات وعلى أرض الواقع يمتد نطاق الاتصال حتى 10.000 قدم مربع ولكن الجانب السلبي الوحيد أن حجمهم كبير لدرجة أنك لن تستطيع أن تحملهم في يد واحدة. علاوة على ذلك أن سعر الشبكة غالية جداً جداً ولكن من ناحية الأداء فهذه هي أفضل شبكة توزيع لاتصال WiFi 6 يمكنك الحصول عليها في 2021.

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8- TP-Link Archer AX6000

هذا الراوتر عبارة عن ثورة تكنولوجية وثروة حقيقية من ناحية المنافذ السلكية، لن تجد مميزاته في أي راوتر WiFi 6 على الإطلاق. يوفر نطاقي اتصال بسرعات كبيرة تصل إلى 5992 Mbps مع نطاق 5GHz ولديه ثماني هوائيات لتوزيع نطاق التغطية لمساحات شاسعة.

يحتوي على منافذ USB 3.0 من نوع Type-A و Type-C مما يجعله خياراً مثالياً لتوفير اتصال سريع للأجهزة الطرفية والوسائط وخوادم الاتصالات مثل أجهزة التخزين الملحق بالشبكة وغيرها من الأجهزة.

بالنسبة لمواصفاته فسعره مناسب جداً ولكنه لا يحتوي على تطبيق احترافي مثل بعض أجهزة توجيه WiFi 6 الأخرى، وربما تواجه صعوبة أثناء محاولتك لإزالة كابلات اللان من الراوتر.

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9- Netgear Nighthawk AX8 أفضل راوتر في العالم باتصال WiFi 6

وصلنا لأفضل راوتر في العالم في عام 2021 باتصال WiFi 6 ثنائي النطاق بسرعة 6000 ميجابت في الثانية يتمتع بمزايا رائعة من حيث الأداء القوي وأساليب الحماية والأمان والتطبيقات الاحترافية مثل Disney’s Circle لحظر المحتوى الغير مناسب والتحكم بسهولة في إدارة شبكة الإنترنت المنزلية.

مع ثماني هوائيات سيكون قادراً على اختراق الحوائط والجدران وتوفير تغطية لاسلكية مميزة لجميع الأجهزة المتصلة بالإنترنت في نفس الوقت والتي تصل مسافتها حتى 90 قدم. بالإضافة إلى ذلك سعرة غالي جداً ولكن سهل الإعداد ويتمتع بأداء ملحمي مما يجعله أفضل راوتر في هذه القائمة برمتها.

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