هذا هو موعد الكشف الرسمي عن واجهة MIUI 13 الأحدث من شاومي

شاومي ليست الأسرع أو الأقوى من أي ناحية من النواحي فيما يتعلق بإرسال التحديثات، وانتشار واجهة MIUI 12.5 الأحدث هو في واقع الحال بطيء جدًا، لكن بالرغم من هذا، ها نحن نسمع عن الموعد الرسمي للكشف عن واجهة MIUI 13 الجديدة كليًا، وهو الذي سيكون في فترة قريبة جدًا، على الأقل بالنسبة للسوق الصيني.

موعد الكشف عن واجهة MIUI 13 وأبرز مواصفاتها

طبقًا لتأكيد رسمي من الشركة، ولمعلومات تم تداولها بكثرة خصوصًا في السوق الصيني، شاومي ستعلن عن واجهة MIUI 13 الجديدة في يوم 25 يونيو المقبل، أي بعد شهر ونصف تقريبًا من الآن، وذلك بالنسبة للسوق الصيني أولًا كما هي العادة، لكن ستصل الواجهة بالتأكيد لهواتف الشركة حول العالم في الأشهر التالية.

الواجهة ستضم تغييرات كبيرة ومؤثرة على التصميم، هذا بالطبع إلى جانب أنها ستضم مميزات وخواص جديدة كما هي العادة مع أي إصدار رئيسي مشابه، وبالرغم من أننا نسمع الآن عن هذه الواجهة إلا أن شاومي أكدت أنها مستمرة في إرسال تحديث MIUI 12.5 وغيرها للهواتف حول العالم.

طبقًا لتوقعات عديدة، الظهور الأول لهذه الواجهة سيكون مع هاتف Mi Mix 4 المنتظر من شاومي، لكن حتى هذه النقطة لم يتم تأكيدها بعد! وواحدة من المميزات الجديدة في الواجهة طبقًا للتسريبات والتوقعات هي خاصية Memory Extension التي حدثناكم عنها في مقال سابق، والتي ستسمح بزيادة سعة الذاكرة العشوائية بالاعتماد على الذاكرة التخزينية!

• خاصية Memory Extension في هواتف شاومي ستسمح لك بزيادة الذاكرة العشوائية RAM!