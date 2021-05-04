تطبيقات رمضان للايفون والايباد (22) – تطبيق مميز للتاريخ الإسلامي وآخر مجاني لفترة محدودة!

أهلاً بكم في مقالة تطبيقات رمضان اليومية للايفون والايباد، معنا اليوم تطبيق للتاريخ الإسلامي وآخر مجاني لفترة محدودة.

‏تطبيق مجدنا – التاريخ الإسلامي

هو تطبيق مهمته التعريف بتاريخ الحضارة الإسلامية بأسلوب شيّق ومميز من خلال عرض الأحداث والعهود التاريخية منذ ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم وِفق شريط زمني.

التطبيق يتيح إمكانية البحث عن حدث معين لمعرفة كافة تفاصيله، ولإضافة المزيد من الاستمتاع تم استحداث مسابقة للتحديات وقياس المعرفة التاريخية للمستخدم.

السعر : مجّاني

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تطبيق FaceReplaced – للتلاعب بالوجوه

تطبيق ممتع ومرح يتيح لك إنشاء واستخلاص وجوه من أي صورة وتحويلها إلى صورة ثلاثية الأبعاد مع إمكانية مسح الخلفية ودمج الصور لتركيب الوجه على وجوه أخرى وغير ذلك.

السعر : مجّاني لفترة محدودة