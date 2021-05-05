جهاز ابل AirTag – أفضل البدائل المتاحة لجهاز ابل الجديد للتتبع!

تم الإعلان عن جهاز التتبع AirTag في مؤتمر ابل الآخير، وهو جهاز صغير لتتبع الأشياء والمقتنيات يعمل بواسطة البلوتوث لتحديد موقع الشيء الذي تود تتبعه على الخريطة.

الجهاز الآن بات متاحاً للشراء لكنه في الحقيقة ليس الجهاز الوحيد من هذا النوع فتلك الأجهزة موجزدة في الاسواق منذ عام 2014 تقريباً. قد يكون جهاز ابل AirTag هو خيارك الأول إن كنت تمتلك ايفون أو كنت من هواة أجهزة ابل، لكننا في هذا المقال سوف نلقي الضوء على أهم بدائل جهاز AirTag.

سامسونج Galaxy SamrtTag

إذا كنت من مالكي هواتف الأندرويد وتحديداً أجهزة سامسونج، يمكنك اقتناء جهاز سامسونج Galaxy SamrtTag وهو أيضاً متتبع ذكي يعتمد على البلوتوث ويتم تحديد موقعه من خلال تطبيق سامسونج SmartThings Find. يبلغ سعر الجهاز 30 دولاراً أمريكياً أي مثل جهاز AirTag من ابل.

أجهزة شركة Tile

شركة Tile هي من الشركات الرائدة في تصنيع أجهزة التعقب ولها السبق في إطلاق العديد من أجهزة التتبع الصغيرة التي تعمل عبر البلوتوث قبل ابل و سامسونج بسنوات.

هناك العديد من المنتجات المتاحة لدى الشركة مثل جهاز Tile Mate الأرخص والذي يبلغ سعره 25 دولاراً أمريكياً للقطة الواحدة (السعر يكون أرخص في حالة شراء أكثر من قطعة) ، يعمل عبر البلوتوث ومداه 60 متراً ويحتوي على بطارية دائرية قابلة للاستبدال، ويمكنه الرنين، ويعمل على أجهزة الايفون والأندرويد معاً من خلال تطبيق Tile.

أيضاً هناك جهاز Tile Pro بسعر 35 دولاراً أمريكياً للقطعة الواحدة، ويبلغ مداه نحو 120 متراً، وله صوت أعلى عند الرنين.

من مزايا أجهزة Tile أيضاً أنها مقاومة للماء، ويمكنها الاتصال بمساعد جوجل أو أليكسا، وتدوم بطاريتها نحو عام كامل قبل الحاجة إلى استبدالها، وهي من الأمور المشتركة مع جهاز ابل AirTag.

أجهزة شركة Chipolo

شركة Chipolo أيضاً واحدة من الشركات التي تقدم منتجات تتبع الأشياء والمقتنيات عبر البلوتوث ومن خلال تطبيق خاص بهم.

لديها جهاز يسمى Chipolo One وهو ينطبق عليه نفس الكلام المذكور آنفاً حول أجهزة التتبع الأخرى وهو يعمل على الايفون والأندرويد معاً، ويمكن إصدار صوت رنين عالٍ.

أيضاً هناك جهاز Chipolo One Spot الذي يقدم مزايا إضافية كونه بإمكانه العمل عبر تطبيق الشركة أو خدمة Find My الخاصة بأبل.

رغم وجود عدة بدائل لجهاز ابل AirTag إلا أنه يظل أفضل خيار لمالكي أجهزة ابل سواء الايفون أو الايباد أو ماك لدعمه الكامل لخدمة إيجاد الأشياء والأجهزة المفقودة من ابل Find My إضافة لدعمه الترددات عالية المدى U1 لتحديد الموقع بدقة فائقة، وكذلك دعم ميزة مقاومة الماء والأتربة بمعيار IPX67.

مقال ذو صلة: تعرف على أهم استخدامات جهاز التتبع ابل AirTag