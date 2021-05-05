بفضل سامسونج، هواتف آيفون 13 ستقدم استهلاك بطارية أقل ودوائر كهربية أقوى

أبل تعتمد على سامسونج بشكل كبير جدًا في تصنيع هواتفها الذكية، وهذا لأن سامسونج ومن خلال شركتها المستقلة Samsung Display تطور وتبيع أفضل شاشات أوليد في العالم! وطبقًا لتقرير جديد من مصادر محلية كورية، اعتماد أبل على سامسونج في عام 2021 سيصل لمداه، حيث أن الشركة ستزودها بكمية ضخمة من الشاشات، إلى جانب مكونات أخرى.

سامسونج تزود أبل بالشاشات والدوائر الكهربية لآيفون 13

سامسونج منفردة ستزود أبل بأكثر من 110 مليون شاشة أوليد عالية الجودة، جزء من هذه الشاشات ستكون شاشات آيفون 12 بإصداراته والذي يستمر تصنيعه بشكل طبيعي، لكن الجزء الأكبر سيكون لهواتف آيفون 13، وهنا تكشف لنا التسريبات عن واحدة من أهم مميزات الجيل القادم من أبل.

شاشات آيفون 13 وتحديدًا آيفون 13 برو وبرو ماكس ستأتي من نوع أوليد بالطبع، لكن ستكون أيضًا من نوع LTPO الرائد والذي رأيناه في هواتف أندرويد عديدة، وشاشات LTPO ببساطة تقدم ألوان ومواصفات أفضل، إلى جانب استهلاك أقل بكثير للطاقة ودعم لتردد 120 هيرتز!

بهذا يمكننا أن نتأكد حتى الآن من أن إصدارات برو من الجيل القادم من الآيفون ستدعم التردد المرتفع 120 هيرتز، وهي خاصية منتظرة بدون شك، إلى جانب ذلك، سامسونج ستزوّد أبل بنوعية من نوعيات دوائر الطاقة الداخلية التي تستخدم في عمليات التصنيع، وهي دوائر تعرف باسم RFPCB، وتستخدم هذه الدوائر في تسريع إرسال الموجات الكهربية وزيادة الأداء بشكل عام.

عليه، أبل تعتمد على سامسونج في 120 لتحصل منها على شاشات أوليد العادية، شاشات أوليد الأقوى LTPO وكذلك تلك الدوائر الكهربية المتقدمة! لكن من ناحية أخرى، أبل تعتمد على إل جي أيضًا في الحصول على 50 مليون شاشة، وBOE الصينية لتزودها بـ90 مليون شاشة، هذا إلى جانب أن التسريبات قد كشفت لنا أن شاشات LTPO الرائدة تلك لن تتواجد في آيفون 13 العادي أو الميني!