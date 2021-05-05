تطبيقات رمضان للاندرويد (23) – متصفح آمن ومثالي للاستخدام اليومي، تعلم البرمجة بسهولة ولعبة ممتازة

نستمر بشكل يومي في مشاركتكم مختارات متنوعة من تطبيقات وألعاب مختلفة ومتغيرة لعلكم تجدون ما يناسبكم فيما بينها وتحققون استفادة ومتعة منها! واليوم نشارككم واحد من أهم التطبيقات لأخذ خطوات في مجال تعلم البرمجة، مع تطبيق مثالي وأساسي لتصفح الإنترنت في أمان وخصوصية، إلى جانب لعبة مسلية تستحق التجربة.

تطبيق SoloLearn الاحترافي لبدء تعلم البرمجة

هذا التطبيق المجاني هو واحد من أبرز التطبيقات على الإطلاق في مجال تعليم البرمجة، يبدأ معك التطبيق من الصفر حتى درجة ممتازة من الاحتراف، ويتيح لك دراسة عدد كبير من لغات وأساليب البرمجة، هذا في حين أن التطبيق مجاني ويأتي بتقييمات 4.7/5 من أكثر من 500 ألف تقييم، إن كنت تهتم بتعلم البرمجة أو البدء في أخذ خطوات ف هذا المجال فهذا التطبيق مثالي لك.

السعر : مجّاني

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متصفح DuckDuckGo المثالي للأمان والخصوصية

هذا المتصفح قد تم تحميله أكثر من 10 مليون مرة مع أكثر من مليون تقييم بمعدل 4.8/5، وهو ما يوضح لنا أنه متصفح محبوب جدًا وفعال إلى حد كبير، والمتصفح لا يختلف كثيرًا عن متصفح Chrome، وهو لأنه مبني على نواة كروميوم أساسًا، لكن هذا المتصفح يأتي من شركة DuckDuckGo التي تمتلك محرك بحث بنفس الاسم يركز على الأمان والخصوصية أثناء البحث، لذلك فهو متصفح آمن إلى جانب أنه سريع وفعال.

السعر : مجّاني

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لعبة Once Upon a Tower المسلية بجرافيك ممتاز

هذه اللعبة هي من الألعاب التي تقدم تجربة لعب مسلية وغير مبالغة بدون قصة أو حوار، هي لعبة تعتمد على أن تستمر في الحركة من أعلى لأسفل ضمن أبراج وعوائق عديدة مع تجربة لعب متغيرة ومسلية، في حين أن الإعلانات داخل اللعبة مسلية جدًا واختيارية تمامًا.

السعر : مجّانية

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ما رأيك في هذه التطبيقات؟ شاركنا الآن في التعليقات! كذلك يمكنك أن تتابع باقي التطبيقات التي نشاركها معكم يوميًا من خلال قسم تطبيقات رمضان للاندرويد.