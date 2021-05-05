تطبيقات رمضان للايفون والايباد (23) – تطبيقان من التطبيقات الإسلامية المميزة!

أهلاً بكم في مقالة تطبيقات رمضان اليومية للايفون والايباد، معنا اليوم كالعادة تطبيقان من التطبيقات الإسلامية المميزة التي تم طرحها مؤخراً.

تطبيق مصحف القيام

تطبيق مميز يساعدك على قيام الليل وأداء صلوات التهجد إذ يحتوي على خاصية التقليب التلقائي والتمرير التلقائي للصفحات مع إمكانية تحديد السرعة المناسبة فضلاً عن مزايا أخرى كالتفسير وتدوين الخواطر الذاتية حول الآيات ووضع الفواصل وغير ذلك.



السعر : مجّاني

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موسوعة السيرة والتاريخ الإسلامي

هي موسوعة علمية تاريخية تضم مجموعة من كتب التراث، وتتيح استعراض كتب السيرة والتاريخ الإسلامي، مع بيان معلومات كل كتاب في شاشة منبثقة.

مدخل (الموسوعة) وهو عبارة عن موسوعة تم عملها خصيصا لهذا البرنامج، وهذه الموسوعة تم استخلاصها من كتب البرنامج الأساسية (7 كتب من كتب التراث والتاريخ). التطبيق من تطوير موقع إسلام ويب الشهير.

السعر : مجّاني