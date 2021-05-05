فيديو “الكلب الشجاع” يجتاح مواقع التواصل.. شاهد

حظي مقطع فيديو لكلب يقوم بإنقاذ كلب آخر من الغرق، بانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث قام كلب أسود من نوع “لابرادور”، بإنقاذ كلب أبيض صغير وقع في المسبح الموجود في المنزل.

وأظهر المقطع لحظة سقوط الكلب الأبيض بالمسبح أثناء سيره بجواره، وعدم قدرته على الخروج منه لوحده، وهذا ما دفع الكلب الأسود للنباح بشدة للفت أنظار أصحاب المنزل.

وعندما فشل في إيصال التحذير لأفراد المنزل، قام بنفسه بإنقاذ الكلب الصغير، حيث أمسكه من رقبته وسحبه من الماء.

ونشر أصحاب المنزل المقطع الذي أظهر التصرف البطولي لكبلهم، وحظي المقطع بأكثر من 20 مليون مشاهدة و4 ملايين إعجاب وبعدد كبير من التعليقات التي أشادت بتصرف الكلب الأسود.

يذكر أنّ أصحاب المنزل قرروا وضع غطاء واقي على المسبح لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

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