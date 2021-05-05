مايكروسوفت تُطلق رصاصة الرحمة على “أدوبي فلاش”

وضعت شركة مايكروسوفت الأمريكية حداً لبرنامج أدوبي فلاش، وذلك بعدما قررت حذفه بشكل نهائي من جميع الأجهزة العاملة بنظام تشغيل ويندوز 10 خلال التحديث القادم.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أنّ التحديث النصف السنوي سيصدر تحت اسم 21H1، وسينطلق خلال شهر يوليو القادم، وسيحتوي على أداة مخصصة لحذف فلاش أدوبي من نظام ويندوز 10 بشكلٍ نهائي.

كما أكدت الشركة الأمريكية رغبتها بحذف البرنامج من الأجهزة العاملة بنسخ ويندوز 8.1، ويندوز سيرفر 2012، وويندوز 8 العادي خلال التحديثات القادمة لهذه الأنظمة.

وكان تطبيق فلاش أدوبي يأتي مع نظام تشغيل ويندوز بشكل مدمج في النسخ السابقة، قبل أن تقرر الشركة حذفه.

يُذكر أنّ شركة أدوبي قد طلبت من المستخدمين في العام الماضي إلغاء تنصيب تشغيل الفلاش، وأوقفت الدعم عنه بسبب الثغرات الموجودة فيه.

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