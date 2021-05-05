مزارع يُغيّر حدود بلجيكا وفرنسا!

قام مزارع بلجيكي بتغيير حدود فرنسا وبلجيكا وخرق معاهدة كورتريه التي وُقّعت عام 1820، وذلك من خلال تحريكه لحجرة في أرضه.

وقال رئيس منطقة إركلين البلجيكية، إنّ مالك الأرض الذي لم تكشف هويته قام بإزاحة حجر موجود على حدود غابة بوزينيي الفرنسية لكي يوسع مساحة أرضه مترين و20 سم.

وأكد عدم معرفته بأهمية الحجر، وعدم انتباه للأحرف المحفورة عليه، والتي كانت تدل على أنّه الحد الفاصل بين بلجيكا وفرنسا.

وأشار لوجود حرف F وحرف N على جانبي الحجرة بالإضافة لتاريخ 1819، وهو التاريخ الذي رُسمت فيه الحدود قبل أن يتم توثيقها رسمياً في معاهدة كورتويه.

وقال إنّ الحجر نُقش عليه حرف N في الجانب البلجيكي، لأنّ بلجيكا كانت تابعة لهولندا ولم تكن بلداً مستقلاً في ذلك الوقت.

وكان أشخاص من الجانب الفرنسي قد اكتشفوا الأمر خلال تفقدهم المعالم التاريخية الموجودة بين البلدين.

يُذكر أنّ السلطات الفرنسية والبلجيكية فرضت على المواطن إصلاح الأضرار على نفقته الخاصة وإعادة الحجر لمكانه.

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