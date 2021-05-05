البدء بتصوير الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة

أعلن المنتج صادق الصباح عن انطلاق عمليات تصوير الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة.

حيث نشر المنتج عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، تغريدةً أظهر من خلالها تاريخ بداية تصوير المشهد الأول في الجزء الذي سيحمل اسم الهيبة جبل.

وقدّم من خلال تغريدته ترحيباً كبيراً ببطلة السلسلة الفنان “تيم حسن”، وبكافة أبطال العمل الذين باشروا تصويره يوم 3 مايو الجاري، وتمنى النجاح لفريق العمل بقيادة المخرج سامر البرقاوي.

من جهةٍ أخر أكد مخرج المسلسل أنّ العمل سيشهد مجموعة من التغييرات الجذرية، أبرزها غياب الممثل أويس مخللاتي الذي لعب دور صخر بالأجزاء السابقة بعد خلافه مع الشركة المنتجة حول الأجر، ومشاركة النجم عبد المنعم عمايري ليواجه جبل.

يذكر أنّ مسلسل الهيبة حقق نجاحاً كبيراً في الأجزاء الأربعة الأولى التي شهدت مشاركة عدد كبير من النجوم العرب، كعادل كرم وديما قندلفت ونجاح سكفوني وغيرهم.

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