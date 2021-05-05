لهذه الأسباب..على مرضى الصدفية الانتباه لصحة أعينهم

أكدت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض الجلدية، إمكانية إصابة مرضى الصدفية بأمراض العيون.

وقالت إنّ الصدفية تزيد من احتمال الإصابة بالتهابات الأنسجة الداخلية للعين، المعروف باسم التهاب العنبية بمعدل 3 إلى 4 مرات.

وأوضحت أنّ أعراض هذا الالتهاب تظهر على شكل احمرار وحساسية تجاه الضوء، بالإضافة لعدم وضوح الرؤية، وأنّ إهماله قد يؤدي لإصابة الشخص بالعمى.

وأشارت إلى أنّ مرضى الصدفية يعانون من جفاف في العين أكثر من الأشخاص الأصحاء، ودعتهم لعلاج هذه المشكلة من خلال الدموع الصناعية.

ودعت الجمعية الألمانية مرضى الصدفية لاستشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض، وإجراء الفحوصات الدورية للعين من أجل اكتشاف المرض في وقت مبكر وعلاجه.

يُذكر أنّ مرض الصدفية يُعدّ واحداً من الأمراض المناعية الطويلة الأمد، والتي تؤدي لظهور بقع حمراء وبيضاء على الجلد، كما تسبب بتشققه وحدوث تورم في المفاصل.

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