أوبو تُضيف فرداً جديداً لسلسلة A .. إليكم مواصفاته

أزاحت شركة أوبو الصينية الستار عن هاتفٍ جديدٍ بمواصفات مميزة، وبطارية قوية أطلقت عليه 5G Oppo A54.

وسينبض بداخل هذا الجهاز معالج Snapdragon 480 ثماني النوى، ونظام تشغيل Color OS 11,1 القائم على نظام التشغيل Android 11.

وزودت الشركة الصينية هذا الجهاز بشاشة OLED مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض 2440 * 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الرئيسية.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الجهاز 64 غيغا بايت قابلة للزيادة من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي حتى سعة 256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل مساحتها لـ4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية قوية بسعة 5000 ميلي أمبير تجعل الهاتف يعمل لـ400 ساعة في وضع الاستعداد، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات، وحدة NFC، ووحدة GPS.

يُذكر أنّ أوبو لم تكشف عن سعر الهاتف الجديد وموعد طرحه في الأسواق العالمية.

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