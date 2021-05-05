آسوس تُطلق حاسوباً بنظام صوتي ذكي

كشفت شركة آسوس التايوانية عن حاسوب جديد بمواصفات مميزة، أطلقت عليه VivoBook Pro 14.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Ryzen7 5800H ثماني النوى، وبدقة 7 نانو متر أو معالج Ryzeny 5600H.

وزودت الشركة التايوانية حاسوبها الجديد بشاشة OLED مقاس 14 بوصة ودقة عرض 2880*1800 بيكسل، ومعدل تحديث 90HZ، ومعدل تحديث 600 نيت، ونظام تبريد 45W.

وستأتي الذاكرة الداخلية من نوع PCIe SSD بسعة 512 غيغا بايت، والذاكرة العشوائية بسعة 16 غيغا بايت من نوع DDR4.

وسيدعم الجهاز الجديد نظاماً صوتياً يتميز بتقنية الذكاء الاصطناعي لخفض الضوضاء، وسيحتوي على بطارية قوية، وزر تشغيل يحتوي على بصمة.

يُذكر أنّ الشركة التايوانية ستُطلق حاسوبها الجديد في الأسواق العالمية بسعر يتراوح ما بين 710 و722 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية