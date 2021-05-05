بلدة يابانية تثير جدلاً بسبب إنفاقها أموال كورونا على تمثال

تسبب تمثالٌ أقامته بلدة نوتو الواقعة في إقليم إيشيكاوا الغربي بجزء من أموال المعونة المالية، التي قدّمتها السلطات لمواجهة كورونا، بإثارة جدل كبير في بلاد الشمس.

حيث حوّلت البلدة جزءاً من الأموال التي استلمتها والتي بلغت قيمتها 800 مليون ين، ما يعادل 7.31 مليون دولار أمريكي من أجل صناعة تمثال حبار عملاق بهدف تعزيز الخارطة السياحية للبلدة.

وقالت مصادر محلية إنّ تكاليف صناعة التمثال الذي يصل ارتفاعه 4 أمتار وعرضه لـ9 أمتار، وصلت لحوالي 30 مليون ين ياباني.

وأبدى عدد كبير من سكان اليابان من تصرف البلدة، وإهدارهم الأموال الممنوحة إليهم من أجل القضاء على كورونا في جوانب أخرى.

يُذكر أنّ عدد الإصابات بفيروس كورونا في اليابان تجاوز 613 ألف إصابة، تُوفي منهم أكثر من 10 آلاف شخص.

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