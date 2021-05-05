تويتر تستحوذ على Scroll لتقديم خدمة من دون إعلانات

نجحت شركة تويتر الأمريكية في الاستحواذ على شركة Scroll، المختصة بإزالة الإعلانات من المواقع بشكلٍ شهري.

وقالت تويتر إنّ الشركة ستستمر بتقاضي 5 دولار من الأشخاص مقابل الخدمة التي تقوم على حذف الإعلانات من المواقع، وتوفير المحتوى الإخباري للمستخدمين بدون أي إعلانات.

وتعمل الشركة على استخدام الكوكيز من الطرف الثالث لتنبيه الموقع بعدم عرض الإعلانات للمستخدم المشترك في هذه الخدمة، بالمقابل تقوم الشركة بتعويض أصحاب المواقع من خلال منحهم جزءاً من الـ5 دولارات التي يدفعها المستخدم.

وبعد هذا الاستحواذ توقفت Scroll عن استقبال المزيد من المشتركين على موقعها، دون أن تعلم ما إن كانت ستفتح مجال التسجيل مجدداً.

يُذكر أنّ تويتر تسعى من خلال الاستحواذ على Scroll لتعزيز مكانتها بالمحتوى الإخباري، وذلك بعدما حصلت في وقتٍ سابقٍ على خدمة النشرات البريدية Revue.

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