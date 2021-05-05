مُسن يواجه بشجاعة لصوصاً أرادوا سرقة سيارته (فيديو)

شهدت مواقع الإنترنت انتشار مقطع فيديو لرجل مُسنٍ يُواجه لصوصاً حاولوا سرقة سيارته بشجاعة.

حيث تفاجأ الرجل بقدوم سيارة إلى محطة الوقود أثناء تزوده بالوقود ونزول 4 من اللصوص الذين أرادوا سرقته، فما كان منه إلّا أن واجههم بالبنزين، حيث قام برشهم بالبنزين بواسطة الخرطوم الموجود بيده، الأمر الذي ساهم في إبعادهم عنه وفرارهم من المحطة.

وحظيت شجاعة الرجل وردّة فعله السريعة بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي أثنوا على تصرفه، ودعوا الشرطة لمراجعة مقطع الفيديو من أجل إلقاء القبض على اللصوص.

يُذكر أنّ شوارع مدينة كوينزلاند الأسترالية شهدت حادثة شبيهة بهذه الحادثة، حيث قامت امرأة مُسنة بمطاردة لص سرق حقيبتها، وتمكنت من استعادتها بعدما ضربته وجعلته يفر من المكان.

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