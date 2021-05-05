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تحذير من نقص السوائل لدى كبار السِن

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت مجلة “سينورين راتجيبر” الألمانية المختصة في مجال رعاية كبار السِن خطورة الجفاف ونقص السوائل على الكبار، خاصةً في فصل الصيف.

وأوضحت المجلة الألمانية أنّ نقص السوائل يؤدي لإصابة كبار السن بالتجفاف، الأمر الذي يتسبب بتراجع القدرة على بذل المجهودات، وفقدان الوعي.

وأشارت إلى أنّ نقص السوائل يؤدي بعد عدة أيام لإصابة المُسن بالفشل الكلوي، أو بفشل الدورة الدموية.

ولتجنب هذه المخاطر طلبت المجلة من كبار السِن الإكثار من شرب السوائل خلال فصل الصيف، كشرب المياه، العصائر، والمشروبات الساخنة، بالإضافة لتناول الخضروات والفواكه المليئة بالماء كالبطيخ، الطماطم، والخيار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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