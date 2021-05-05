جديد ساوند كور.. سماعة سريعة الشحن بمواصفات مميزة

كشفت شركة “ساوند كور” الصينية التابعة لشركة أنكر عن سماعة رأس جديدة بمواصفات مميزة، أطلقت عليها Life Q35.

وزودت الشركة الصينية سماعتها الجديدة بمجموعة كبيرة من الميزات، أبرزها برنامج LDCA من سوني والذي يساعد على تشغيل 3 أضعاف كمية البيانات مقارنة بسماعة الرأس التقليدية المزودة بالبلوتوث.

وعمدت الشركة الصينية لصناعة شريط الرأس والوسادات من الإسفنج الناعم، الذي يضمن الراحة والثبات للمستخدم عند الاستخدام.

وستحتوي السماعة على تقنية إلغاء الضوضاء، وعلى 2 من الميكروفونات التي تم تركيبها في كل وسادة من السماعات، بهدف فلترة الضوضاء الخارجية.

وسيتيح تطبيق ساوند كور المجال للمستخدم الاختيار من بين الأوضاع المختلفة لوظيفة إلغاء الضوضاء.

وتتميز هذه السماعة ببطاريتها القوية التي تجعلها تعمل لمدة 40 ساعة في حال تم تشغيل وظيفة إلغاء الضوضاء النشطة و60 ساعة بدونها، وبتوقفها عن العمل بمجرد نزعها عن الرأس، وبقدرتها على العمل لمدة 4 ساعات بمجرد شحنها لمدة 5 ساعات.

يُذكر أنّ الشركة الصينية لم تكشف عن سعر السماعة الجديدة ولا عن موعد إطلاقها في الأسواق العالمية.

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