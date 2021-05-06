انتبه.. 8 أشياء تقنية ستحتفي قريبًا

نعيش في عصرٍ تتغير في التكنولوجيا يومًا تلو الآخر، فحتى التقنيات الحديثة أصبحت ذات عمرٍ قصير، وإليكم 8 تقنيات وأجهزة ستختفي قريبًا:

السماعات السلكية:

تُوفر سماعات الأذن اللاسلكية حرية الحركة للمستخدمين، بالإضافة إلى تجربة صوتية فريدة من نوعها باختلاف أنواع هذه السماعات، وهذا ما سيجعل السماعات السلكية تختفي قريبًا، فشركات الهواتف توقفت مؤخرًا عن إرفاق السماعات السلكية في صناديق الهواتف.

أقراص التخزين:

يمتلك معظم الأشخاص أقراصاً ثابتة للتخزين، وكانت هذه الأقراص بمثابة الطفرة التكنولوجية منذ سنوات مضت، لكنها مُعرّضة للتلف في حال سقوطها مثلًا، لكن بات الجميع الآن يعتمد على التخزين السحابي الذي من خلاله يمكن الوصول إلى ملفاتك من أي مكان ولا داعي لحمل قرص التخزين الخاص بك.

الكاميرا الرقمية:

تتنافس شركات تصنيع الهواتف في السنوات الأخيرة على تطوير الكاميرا، فقد أصبحت كاميرا جالكسي اس 21 وآيفون 12 وهواوي ميت 40 متطورة للغاية، وربما تُغني المستخدم عن استخدام كاميرا رقمية DSLR التي رغم أهميتها وتاريخها إلا أنها قد تختفي قريبًا في ظل التطور الرهيب والمستمر لكاميرا الهواتف.

الساعات التقليدية:

ذكر تقرير تقني مؤخرًا أن ساعات آبل الذكية تفوقت في السنوات الأخيرة على الساعات السويسرية الفاخرة، ومع دخول العديد من الشركات في مجال صناعة الساعات الذكية التي قد يبدأ أسعار بعضها بأقل من 100 دولار، يبدو أن الساعات التقليدية في طريقها للاختفاء أيضًا.

كوابل الشحن:

بدأت تقنية الشحن اللاسلكي في الانتشار بشكل أوسع، لا سيما مع إطلاق الشركات الكبرى مثل آبل شواحن لاسلكية مثل MagSafe، ومن المتوقع أن تتخلى الشركات عن الشحن السلكي بشكل تدريجي.

أجهزة GPS:

بات العديد من المستخدمين يلجأون إلى سياراتهم أو هواتفهم الذكية للتنقل على الطرق بكل سهولة، حيث أصبحت معظم السيارات الحديثة تحتوي على نظام GPS مدمج كما أن هناك خرائط جوجل وأبل وكلاهما يُوفران اتجاهات تساعد السائقين على التجول بكل سهولة على الطرقات، لهذا من المتوقع أن تختفي قريبًا أجهزة GPS التقليدية.

كلمات السر:

بفضل مستشعر البصمة وتقنية التعرف على الوجه أصبح استخدام الكلمات السرية التقليدية قليلًا، وقد أصبحت العديد من الأجهزة الذكية توفر ميزات المقاييس الحيوية لمصادقة هويتك بدلاً من إنشاء كلمات السر التي قد يتم تخمينها والوصول إليها من قبل المخترقين أو حتى نسيانها من قبل المستخدمين.

الآيبود:

نحن في عام 2021 ولا زالت شركة آبل تبيع جهاز آيبود الذي تم الإعلان عنه قبل 20 عامًا، مما أدى إلى ثورة في سوق مشغلات الموسيقى، لكن الآن أي هاتف ذكي قادر على تشغيل ملفات الموسيقى ويمكن للمستخدم الاحتفاظ بملايين الملفات بحسب حجم ذاكرة التخزين للهاتف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية