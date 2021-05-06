الكشف عن مواصفات هاتف أونور 50 برو بلس وتفاصيله – هل يشكل عودة قوية؟

أونور لديها فرصة ذهبية لكي تثبت أنها قادرة على المنافسة بقوة بعد انفصالها عن شركة هواوي وكونها الآن شركة مستقلة بالكامل، وهذه الفرصة الذهبية تتمثل في هاتف أونور 50 برو بلس وباقي هواتف سلسلة أونور 50 بشكل عام، واليوم ظهرت المزيد من التفاصيل إلى جانب المواصفات الكاملة للهاتف.

مواصفات هاتف أونور 50 برو بلس ومميزاته

سيأتي هاتف أونور الرائد الجديد بشاشة بقياس 6.79 بوصة، وهي شاشة من نوع أموليد وتقدّم تردد 120 هيرتز، لذلك فهي بهذه الأرقام تُعد شاشة أكثر من ممتازة، هذا بالرغم من أن دقة الشاشة غير معروفة بعد، لكن على الأغلب ستكون بدقة أعلى من FHD+ وتصل إلى 2K مع وجود الخيار لتقليل الدقة للحفاظ على عمر البطارية.

إضافةً إلى ذلك، الهاتف يقدّم ذاكرة تخزينية رائدة من نوع UFS 3.1 وهي واحدة من أهم الخواص في هاتف رائد مثل هذا، إضافةً إلى ذلك، الهاتف سيقدّم ذواكر عشوائية من نوع LPDDR5، أما ومن حيث السعات نفسها فهذا الأمر لم يحدد بعد، لكن نتوقع وجود خيارات عديدة تصل إلى 12 / 265 جيجابايت.

هاتف أونور 50 برو بلس سيأتي مع نفس لغة التصميم المستخدمة في سلسلة هواوي P50، وهذا لأن هذا الهاتف كان تحت التطوير قبل أن تنفصل الشركتين، وهذا في حد ذاته يطرح بعد التساؤلات عن مدى استقلالية أونور عن هواوي في الوقت الراهن.

سيقدّم الهاتف معالج سنابدراجون 888 الرائد، أما من حيث الكاميرات فلا توجد حتى الآن معلومات متأكدة، لكن هذا الهاتف قد يأتي مع المستشعر الجديد ذو الحجم 1 بوصة، وهو الذي سيرفع من قدرات التصوير بشدة، ومع مرور الوقت سنعرف كل التفاصيل بالطبع، لكن ما رأيك أنت؟ هل أونور قادرة فعلًا على المنافسة؟

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