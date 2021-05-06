كيفية فتح كاميرا الايفون مباشرة من شاشة القفل؟

إذا كنت في حاجة إلى التقاط صورة بشكل سريع عبر الايفون ، يمكنك فتح تطبيق الكاميرا مباشرة من شاشة القفل دون الحاجة إلى فتح الهاتف وإلغاء القفل.

لعمل ذلك، كل ما عليك هو فتح الشاشة ثم السحب لليسار في أي مكان على شاشة القفل. حاول أن تبعد عن مكان ظهور الإشعارات حتى لا تظهر لك خيارات الإشعارات بدلاً من فتح الكاميرا.

إذا كانت الواجهة لديك باللغة العربية، حينها سوف يتوجب عليك السحب لليمين لفتح الكاميرا.

عند فتح الكاميرا، يمكنك التقاط ما تشاء من الصور ومقاطع الفيديو التي سوف يتم حفظها تلقائياً على الجهاز، وعند الانتهاء من ذلك يمكنك قفل الشاشة مرة أخرى.

هناك طريقة أخرى من أجل فتح الكاميرا، وهو بالضغط مطولاً على زر الكاميرا الموجود أسفل شاشة القفل. (الضغط المطول ولبس الضغط السريع) حيث سيتم فتح الكاميرا تلقائياً.

أيضاً بعد الانتهاء قم بقفل الشاشة، ولا تقلق كل شيء سيتم حفظه بعد الالتقاط على الجهاز.

في الايفون لا يمكن الوصول إلى الصور والفيديو المخزنة على الجهاز من شاشة القفل مباشرةً دون فتح قفل الجهاز، لكن في حالة تشغيل الكاميرا من شاشة القفل يمكنك استعراض الشيء الذي قمت بتصويره بشكل مؤقت بعد الضغط على الصورة المصغرة لها أسفل واجهة الكاميرا.

بهذه الطريقة سوف تتمكن من فتح كاميرا الايفون سريعاً، وعدم تفويت أي لحظة ناجمة عن التأخير في فتح الكاميرا بالطريقة التقليدية.