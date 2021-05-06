أفضل تطبيقات تسجيل الصوت للأندرويد في 2021

إن أفضل تطبيقات تسجيل الصوت للاندرويد تساعدك على تسجيل الاجتماعات والمناقشات والمحاضرات والحوارات الصحفية أو حتى لتسجيل بعض اللحظات الطريفة مع أصدقائك. بعضها حتى قادر على تسجيل المكالمات.

بغض النظر عن السبب تحديداً، تعد تطبيقات تسجيل الصوت وسيلة مثالية لكي تجعلك قادر على التركيز أثناء المحاضرة أو الاجتماع لأنك ستكون قادراً على الاستماع لهذه التسجيلات فيما بعد دون أدنى مشكلة.

وفي حين أن هناك بالفعل بعض هواتف الأندرويد التي توفر ميزة التسجيلات الصوتية، إلا أن هناك بعض التطبيقات الخارجية على متجر جوجل بلاي التي توفر صوت نقي وعالي الجودة وقادرة على تسجيل حتى الهمسات التي تحدث في أبعد مكان في غرفتك. ولذلك، حتى لا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من هذا، دعونا نتعرف على بعض من تطبيقات تسجيل الصوت للاندرويد التي أعددناها من أجلكم اليوم.

أفضل تطبيقات تسجيل الصوت للاندرويد:

1- Smart Voice Recorder

Smart Voice Recorder هو اسم على مسمى، هذا التطبيق استطاع أن يحصد أكثر من 40 مليون تنزيل من على متجر جوجل بلاي وحده وكان هذا في عام 2012. لا يزال التطبيق واحد من أفضل تطبيقات تسجيل الصوت على نظام أندرويد.

سهل الاستخدام وبسيط وبديهي، فقط انقر على أيقونة التسجيل في منتصف الواجهة الرئيسية وستبدأ عملية التسجيل الصوتي. أفضل ميزة فريدة في هذا التطبيق أنه يتيح القدرة على إيقاف التسجيل المؤقت من أجل تلاشي فترات السكون التي لا تريد تسجيلها، وبهذا الشكل هو يساعد على توفير شحن البطارية، بالإضافة إلى ذلك فهي ميزة رائعة لأنها تعمل على تقليل حجم التسجيلات، وبالتالي هو يحافظ على سعة ذاكرة الهاتف.

إذا قررت شراء الإصدار المدفوع فلن يكلفك أكثر من 1.5$ دولار أمريكي. ومع ذلك فإن الإصدار المجاني كافي جداً للتسجيل في جميع السيناريوهات.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

2- ASR Voice Recorder

هو واحد من أفضل تطبيقات تسجيل الصوت الاحترافية لنظام أندرويد. يسمح لك باختيار تنسيق الصوت قبل بدء التسجيل والتي تشتمل على MP3 و FLAC و WAV و OGG و M4A ويمكنك اختيار الوضع المظلم أو الفاتح والتحكم في سرعة التسجيل.

على عكس التطبيقات الاحترافية الأخرى، فهو للأسف لا يحتوي على خيارات أو أدوات لتحسين جودة الصوت، ولكنه قادر على توفير تسجيلات نقية وعالية الجودة افتراضياً.

أيضاً يتيح لك القدرة على تلاشي فترات الصمت من التسجيلات لتقليل الحجم النهائي وتوفير مساحة على ذاكرة الهاتف. بعد أن تنتهي يمكنك تخزين تسجيلاتك على العديد من خدمات التخزين السحابي. تطبيق بسيط وسهل الاستخدام للغاية وستجده في أي قائمة تشتمل على أفضل تطبيقات تسجيل الصوت للأندرويد.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

3- Easy Voice Recorder

هذا التطبيق يسمح لك باختيار نوع التنسيق الذي تحتاجه قبل أن تبدأ في تسجيل الصوت. يمكنه تسجيل المحاضرات الدراسية واجتماعات العمل والحفلات الموسيقية ويوفر جودة صوت نقية وعالية. يحتوي على إعدادات كثيرة تسمح لك بالتبديل بين التسجيلات من داخل التطبيق.

يمكنك التسجيل بتنسيق M4A أو PCM أو AMR لتقليل مساحة حجم التسجيلات. يعمل هذا التطبيق في الخلفية دون أن تلاحظ وجوده وصديق للبطارية، لذلك لا تخشى من كونه يستهلك سعة الشحن سريعاً.

الميزة الرائعة الأخرى إذا كنت تمتلك ساعة ذكية بنظام WearOS فهذا التطبيق يتيح لك التسجيل من خلال الساعة بدلاً من الهاتف. يسمح لك بتصدير التسجيلات على مواقع التخزين السحابية الشهيرة مثل Google Drive و Dropbox ومن الممكن التسجيل عبر ميكروفون بلوتوث ويمسح لك بتخطي فترات السكون. في الحقيقة التطبيق يحتوي على مزايا عديدة ويعتبر من أفضل تطبيقات تسجيل الصوت لنظام أندرويد في عام 2021.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

4- Music Maker Jam Voice Recorder

هذا التطبيق موجه خصيصاً للموسيقيين قادر على صناعة أغاني رائعة وبسهولة شديدة. يسمح لك بإنشاء مقاطع صوتية موسيقية أو المزج والتعديل عليها وإضافة مؤثرات صوتية على التسجيلات.

ولذلك إذا كنت تود صناعة تسجيلات موسيقية بصوتك فهذه هي أفضل وسيلة يمكنك الاعتماد عليها في التسجيل. يمكنك التعديل على التسجيلات عن طريق حذف بعض الأجزاء أو استبدالها وإعادة ترتيبها وإضافة مؤثرات صوتية مثل الصدى أو التأخير وفي النهاية يمكنك مشاركة هذه التسجيلات مباشرة على يوتيوب أو الفيسبوك أو تيك توك والعديد من الشبكات الاجتماعية الأخرى.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

5- Hi-Q MP3 Voice Recorder

هو تطبيق مجاني ولكن للأسف الشديد يفرض العديد من القيود على النسخة المجانية، على سبيل المثال لن تكون قادراً على التسجيل إلا لفترة زمنية محدودة مدتها 10 دقائق فقط. ولكن بالحديث عن مميزاته فهو مسجل صوتي رائع عالي الدقة موجه خصيصاً لتسجيل المحاضرات والحوارات الصحفية والخطب وبسيط للغاية وسهل الاستخدام.

ما عليك فعله هو النقر على زر التسجيل في منتصف الشاشة، وسيبدأ على الفور في تسجيل كل همسة تحدث في جميع أنحاء الغرفة. لحسن الحظ أنك قادر على اختيار جودة التسجيلات قبل البدء، فيمكنك التسجيل بتنسيق WAV أو OGG أو M4A أو FLAC مع معدل بت قابل للتغير حتى 320 بت.

بعد الانتهاء من التسجيل يمكنك الاحتفاظ بتسجيلاتك على بعض الخدمات السحابية. الميزة الأخرى أنه يمنحك القدرة على إرسال التسجيلات إلى الكمبيوتر عبر الواي فاي. تطبيق رائع وسهل الاستخدام وننصحكم بتجربته.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

6- Dolby On Voice Recorder

استغرق الأمر من Dolby عدة سنوات حتى أنتجت Dolby On Voice Recorder وهو تطبيق تسجيل صوتي عالي الجودة قادر على تسجيل الصوت في أي موقف. بعد أن تبدأ بالتسجيل من خلاله، يمنك الاعتماد على ميزة التحرير من أجل تحسين صوت التسجيلات.

وبعد الانتهاء يسمح لك بمشاركة التسجيلات على مواقع التواصل مثل الفيسبوك وانستغرام و SoundClod وغيرها من وسائل التواصل.

الميزة في تطبيق Dolby On هو المحرر القادر على تقليل الضوضاء والتعديل على مستوى EQ. هو تطبيق رائع وضخم جداً ويحتوي على العديد من الأدوات الاحترافية وفوق كل شيء فهو مجاني بالكامل.

السعر : مجاني