أكثر من نصف الفيروسات أصبحت تطبيقات وخدمات مخفية على هاتفك

هل تعلم أن أكثر من نصف الفيروسات أصبحت تطبيقات وخدمات مستترة على الهواتف الذكية وخاصة تلك التي تعمل بنظام أندرويد؟ هذه الخدمات تحاول أن تخدعك بأنها قادرة على تنفيذ بعض الوظائف المفيدة أو الألعاب اللطيفة ولكنها في حقيقتها تحاول التنصت على خصوصياتك وسرقة البيانات من حساباتك الشخصية.

حيث كتب أحد الباحثين في شركة McAfee تقريراً يفيد بأن هناك زيادة بنسبة 30% من الفيروسات التي أصبحت تتصيد أنظمة الهواتف الذكية أكثر من أي نظام تشغيل أخر مقارنة بإحصائيات عام 2018.

كيف تمكنت الفيروسات من الوصول إلى ملايين هواتف الأندرويد؟

أشار التقرير إلى أن هناك عائلة جديدة من الفيروسات التي تحمل أسماء LeifAccess أو Shopper والتي تستهدف مزايا إمكانية الوصول في الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد من أجل إنشاء حسابات مزيفة وتنزيل تطبيقات بالإكراه دون إذن المستخدم.

هذه الحملة تستخدم نهجاً مختلفاً لما اعتاد عليه المستخدم أثناء التعامل مع الفيروسات، حيث يبدو أنها لا تنشئ أيقونة أو رمز كاختصار لشكل التطبيق بمجرد تثبيته على نظام الهاتف، ولكنها تظل مستترة ومخفية وتعمل في الخلفية طيلة الوقت دون أي وضوح.

أشار التقرير أيضاً إلى أن هناك عدد كبير من هذه الفيروسات على هيئة تطبيقات شرعية وتحمل وظائف مختلفة قد يحتاج إليها المستخدم ولكنها في الحقيقة مجرد فيروسات تحاول سلب خصوصية المستخدم.

جاء في التقرير أن هذه التطبيقات تنتظر حوالي 8 ساعات قبل أن تطلب من المستخدم تفعيل ميزة إمكانية الوصول حتى لا يشعر بالريبة من الطلب فور تثبيت التطبيق.

وقال الباحث في شركة McAfee أن شركة جوجل تحاول تقييد الأذونات الخاصة بإمكانية الوصول في نظام أندرويد للحد من هجمات تلك الفيروسات، ولكن على الرغم من ذلك هؤلاء المجرمين لا يزالون قادرين على إساءة استخدام إمكانية الوصول وإصابة ملايين الهواتف بالفيروسات والبرامج الضارة.

وقال أيضاً أن الميزة الأكثر استخداماً لهذه الفيروسات هي القدرة على أتمتة الإجراءات في الواجهة الرسومية في الخلفية، وأشار البحث أنه من الضروري على جميع مستخدمي أندرويد التحقق من أذونات صلاحيات الوصول الخاصة بهم والتأكد أن جميع الخدمات المتواجدة على الهاتف هي بالفعل خدمات قيد الاستخدام.

ولكن لا تزال هناك فرصة كبيرة بقدرة هذه الفيروسات على تثبيت تطبيقات من خلال عمليات النقر الاحتيالي دون الحاجة لصلاحية إمكانية الوصول.

كيف تحمي نفسك وتبقى آمناً من خطر الإصابة بتلك الفيروسات؟

أشار التقرير الذي نشره أحد الباحثين في شركة McAfee أن الخطوة الأولى للحماية من هذا الفيروسات هي عدم الاعتماد على تنزيل التطبيقات إلا من خلال المتاجر الرسمية مثل Google Play Store، ولكن في نفس الوقت ليس من الضروري الاعتماد على مراجعات المستخدمين على التطبيق واعتبارها بأنها مراجعات شرعية دائماً نظراً لأن هناك العديد من المراجعات التي يتم تزييفها من أجل نشر التطبيق على نطاق اوسع.

قال التقرير أن هناك حيلة بسيطة توضح للمستخدم ما إذا كانت هذه المراجعات مزيفة أم حقيقية، وهي إذا اتضح له أن هناك العديد من المراجعات التي تحتوي على نفس العبارات فهذا دليل مؤكد على أنها مراجعات مزيفة مرتبطة بتطبيق مزيف وضار متستر وراء تقديم بعض الوظائف الوهمية التي يحتاج إليها المستخدم.

وأشار البحث أنه من الضروري تحديد حجم الضرر، على سبيل المثال إذا اتضح أن هذا التطبيق قام بمطالبتك بكتابة حساباتك الشخصية وكلماتك المرورية، فيتعين عليك تغيير هذه التفاصيل على الفور.

بالإضافة إلى ذلك من الضروري النظر في جميع التطبيقات والخدمات المُثبتة على الهاتف والتأكد من شرعية جميع التطبيقات وخاصة تلك التي تحمل رموز وأيقونات شبيهة بأيقونة الأندرويد لأن أكثر من نصف الفيروسات أصبحت تحاول التستر على أنها واحدة من خدمات جوجل المسؤولة عن إدارة النظام – حتى لا يشعر المستخدم بأي شك حولها – فهذه هي أخطر الفيروسات التي يمكن التعامل معها لأنها تظهر في صورة شرعية وينبغي البحث عنها على الإنترنت والتأكد من إزالتها أو إعادة ضبط المصنع للهاتف إذا لزم الأمر.