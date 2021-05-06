تطبيقات رمضان للاندرويد (24) – أقوى تطبيق لتسجيل الشاشة، أفضل لعبة شطرنج وتطبيق مهم للصحة

نشارككم على مدار شهر رمضان المبارك مجموعة من أفضل التطبيقات يوميًا إلى جانب بعض الألعاب الخفيفة والمسلية، وذلك لأننا نعرف أن واحدة من أهم هوايات أصحاب الهواتف الذكية هي تجربة تطبيقات جديدة ومميزة! ونشارككم اليوم أفضل تطبيق لتسجيل محتوى الشاشة بالفيديو، مع أفضل تجربة لعب شطرنج على الإطلاق إلى جانب تطبيق ضروري لتحسين الصحة.

تطبيق AZ Screen Recorer – أفضل تطبيق لتصوير الشاشة في 2021



هذا التطبيق هو وبلا شك أبرز تطبيق في مجال تصوير الشاشة بالفيديو لهواتف ولوحيات أندرويد، وفي واقع احلال فهذا التطبيق متاح منذ سنوات طويلة ومنذ حتى أن تفكر جوجل في إضافة ميزة تصوير الشاشة في هواتف أندرويد! إضافة إلى ذلك فهو يضم محرر فيديوهات مدمج إلى جانب طيف واسع من المميزات مثل التقاط صورتك بالكاميرا الأمامية أثناء التصوير وهو مثالي لفيديوهات الألعاب والفيديوهات التعليمية.

السعر : مجّاني

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تطبيق Quit Tracker لمساعدتك على الإقلاع عن التخدين



يساعدك هذا التطبيق الرائع على الإقلاع عن عن عادة التدخين بشكل كامل، وذلك من خلال متابعة تقدمك في رحلة الإقلاع عن التدخين وعرض إحصائيات مثل مقدار التحسن في الصحة ومقدار الأموال التي قمت بتوفيرها إلى جانب إعطائه لحقائق عديدة للإقلاع عن التدخين، بشكل عام فهذا التطبيق من التطبيقات الشاملة التي تقدّم لمن يريد الإقلاع عن التدخين كل ما يحتاجه.

السعر : مجّاني

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لعبة Chess.com — تجربة ممتازة ومثالية للاعبي الشطرنج



هذه اللعبة أكثر من مثالية للاعبي الشطرنج المحترفين ومن يعشقون حقًا لعبة الذكاء الأشهر، من خلال لعبة Chess.com يمكنك أن تتبارز في الشطرنج بشكل مجاني وسهل مع أي شخص في أي مكان في العالم، كذلك يمكنك أن تضيف أصدقائك على اللعبة واللعب معهم مباشرة من خلال اللعبة! كذلك يمكنك أن تدخل لموقع Chess.com وستجل دخولك بنفس بياناتك على اللعبة على الهاتف لتتمكن من استكمال اللعب على الكمبيوتر.

السعر : مجانية

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