تطبيقات رمضان للايفون والايباد (24) – تطبيق تلاوات الحرمين وتطبيق مجاني لفترة محدودة!

أهلاً بكم في مقالة تطبيقات رمضان اليومية للايفون والايباد، معنا اليوم تطبيق إسلامي مميز وتطبيق آخر متاح مجاناً لفترة محدودة.

تطبيق تلاوات الحرمين

تطبيق فريد من نوعه لتلاوات الحرمين ينشر تلاوات الحرمين الجديدة مرتبة حسب الأعوام والشهور و قسم خاص للتراويح و للمصاحف. كما يمكن التنقل بين صفحات التطبيق أثناء استماعك للتلاوة، و لن يتم إيفاف المقطع الصوتي.

السعر : مجّاني

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تطبيق Title للكتابة على الصور

تطبيق مميز يتيح لك الكتابة على الصور بخطوط مختلفة مع إمكانية التحكم في نوع ولون الخط والمحاذاة وكذلك بعض أدوات التحكم بالصورة كالتحكم بالحجم وإضافة الملصقات والفلاتر.

السعر : مجّاني لفترة محدودة