باسم ياخور يؤكد انتصاره على فيروس كورونا

أعلن الفنان السوري باسم ياخور شفاءه من فيروس كورونا وذلك من خلال صورةٍ نشرها على حسابه في إنستجرام.

وقال النجم السوري المشهور بدور جودة أبو خميس في مسلسل ضيعة ضايعة: أحبائي أنا بخير وأموري جيدة، وتماثلت للشفاء التام، شكراً من القلب لكل اهتمامكم ومحبتكم.

وأشار الفنان السوري في مقابلة تلفزيونية إلى أنّه أصيب بالفيروس بعد مرور يومين على انتهاء تصوير مسلسل على صفيح ساخن الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي ويلعب فيه شخصية هلال.

وقال باسم إنّه يحمد لله لأنّ إصابته جاءت بعد الانتهاء من تصوير العمل، لأنّه لو حدثت خلاله لكانت عرقلت تصويره وعرضه.

وأشار إلى أنّه تعافى من المرض بشكلٍ كامل، بعدما مرّ بأيام صعبة خلال إصابته فيه.

يذكر أنّ مسلسل على صفيح ساخن حقق نسبة مشاهدة كبيرة، ونال إعجاب المتابعين الذين أثنوا على قصة العمل وعلى النجوم المشاركين فيه.

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