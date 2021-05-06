عروس ترفض إتمام زفافها لسببٍ غريب للغاية

شهدت قرية داوار الواقعة في منطقة ماهوبا بولاية أوتار براديش الهندية حادثةً غريبةً للغاية، إذ رفضت عروس هندية إتمام مراسم الزفاف بعد فشل عريسها في اختبار الرياضيات.

فبعد وصول العريس إلى قاعة الزفاف يوم 1 مايو طلبت العروس منه تسميع جدول ضرب قبل استبدال أكاليل الزهور، لكنّ العريس فشل في إنجاز المهمة، لتخرج العروس بعدها وتعلن رفضها الزواج من شخص لا يعرف أساسيات الرياضيات.

وحاولت عائلة العروس وأصدقائها إقناعها بالعدول عن قرارها إلّا أنّهم فشلوا في ذلك، حيث ظلّت العروس مصرة على موقفها.

من جهةٍ أخرى قالت ابنة عم العروس إنّ عائلة العريس أخفت مسألة تعليمه عنهم، وقالت إنه يبدو أنّه لم يذهب للمدرسة في حياته، وأبدت سعادتها بانسحاب العروس التي وصفتها بالشجاعة.

يذكر أنّ العائلتين اتفقتا أخيراً على إعادة الهدايا والمجوهرات وعدم إتمام الزفاف.

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