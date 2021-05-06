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أحمد حلمي يثير جدلاً بتغيير حالته إلى متزوج.. ومنى زكي ترد

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فاجأ الفنان المصري أحمد حلمي متابعيه بتغيير حالته على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك إلى “متزوج”.

وعلى الفور قامت زوجته الفنانة منى زكي بأخذ لقطة شاشة ونشرتها بخاصية الستوري في حسابها الرسمي في موقع إنستجرام، مع إشارة لأحمد زكي وأبلة فاهيتا وعلّقت على الصورة ممكن شرح، أوعى يكون ليكي علاقة في الموضوع.

من جهةٍ أخرى لم يقم الحساب الرسمي للدمية أبلة فاهيتا بالرد على منى زكي، كما لم يبدِ النجم المصري أي ردة فعل على تعليقها.

وقال بعض المتابعين إنّ النجم المصري حاول مداعبة متابعيه من خلال تغيير حالته في فيسبوك، في حين قال البعض الآخر إنّ الأمر قد يكون بمثابة الترويج لعملٍ جديد سيقدمه أحمد حلمي.

يشار إلى أنّ النجم المصري يستعد للبدء بعلمية تصوير فيلمه الجديد بعد عيد الفطر على أن يتم عرضه خلال عيد الأضحى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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