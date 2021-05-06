الصحة العالمية تمنح الضوء الأخضر للقاح سينوفارم الصيني

سمحت اللجنة الاستشارية بمنظمة الصحة العالمية باستخدام لقاح سينوفارم الصيني لمواجهة كورونا في الحالات الطارئة.

وقال اللجنة في بيانٍ نشرته على الإنترنت إنّ اللقاح فعال مع البالغين من 18 إلى 59 عاماً، وأكدّت ثقتها بأنّ جرعتين من اللقاح ستساعد في الوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت بأنّ فعالية اللقاح مع الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم ال18 عاماً بلغت 90%، في حين وصلت النسبة ل91% بالنسبة للأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم ال90 عاماً.

وأكدّت اللجنة بأنّ اللقاح منح ل1.1 مليون إنسان في الصين عانى 74 شخصاً منهم من أعراض بسيطة كارتفاع الحرارة، الشعور بالصداع والغثيان، الحمي، بالإضافة للتقيؤ في حالات محدودة.

يذكر أنّ لقاح سينوفارم الصيني سيكون خامس لقاح يتم إقراره من قبل منظمة الصحة العالمية للاستخدام الطارئ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية