لا يزال الصاروخ الصيني “Long March 5B” يحلق في الفضاء، وقيادة الفضاء التابعة للجيش الأميركي، قالت في بيان لها، إن نقطة هبوط الصاروخ لا يمكن تحديدها إلا في غضون ساعات من عودته.

من جانبه قال عالم الفيزياء الفلكية في جامعة هارفارد جوناثان ماكدويل، إن هناك احتمالا أن ينجو الحطام من الاحتراق بعد أن يخترق الغلاف الجوي للأرض بسرعة تفوق سرعة الصوت، في وقت كشفت قيادة الفضاء الموعد المتوقع لوصوله إلى الأرض..

ومن المتوقع أن يدخل الغلاف الجوي للأرض يوم السبت 8 مايو، بحسب قيادة الفضاء الأميركية… ومن المرجح أن يسقط في البحر، لأن 70 بالمئة من كوكب الأرض مغطى بالمحيط.

في مايو 2020، سقطت قطع من صاروخ صيني آخر، أيضا من طراز “Long March 5B” في ساحل العاج، فوق مباني مأهولة دون أن يسجل أي إصابة، مما يعني أن احتمال تساقط أجزاء الصاروخ الخارج عن السيطرة فوق مناطق مأهولة لا يزال قائما.

قالت قيادة الفضاء الأميركية إن سرب التحكم في الفضاء الثامن عشر والمتمركز في قاعدة فاندنبرغ الجوية شمال غرب لوس أنجلوس، يتتبع الصاروخ وسيحدد موقع هبوطه مع اقترابه من الغلاف الجوي.

استنادًا إلى مداره الحالي، من المرجح أن يسقط مسار الحطام في مكان ما شمالا مثل نيويورك أو مدريد أو بكين وإلى أقصى الجنوب مثل جنوب تشيلي ونيوزيلندا، أو في أي مكان بينهما.

ماكدويل قال إنه من الواضح أن مصممي الصواريخ الصينيين كسالى لأنهم لم يعالجوا أمر التحكم بالصاروخ وأنه ما فعلوه يعدّ إهمالا.

الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي قالت إن الولايات المتحدة ملتزمة بمعالجة مخاطر الازدحام المتزايد بسبب الحطام الفضائي والنشاط المتزايد في الفضاء، وإنهم سيعملون مع المجتمع الدولي لتعزيز القيادة والسلوكيات الفضائية المسؤولة.

The post ساعات حاسمة.. الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة يقترب appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا