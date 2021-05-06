صربيا ستدفع أموالاً لسكانها مقابل الحصول على اللقاح

قررت الحكومة الصربية منح كل شخص يحصل على لقاح كورونا مبلغاً قدره 30 دولارا أمريكي.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش إنّ كل شخص سيحصل على التطعيم قبل نهاية شهر مايو الجاري سيحصل على هذه المعونة، وأنّه يهدف من هذا الأمر إزالة مخاوف السكان تجاه اللقاحات ودفعهم للحصول على التطعيم الذي يحميهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن صربيا لن تفرض قيود تمييز عنصرية على الأشخاص الغير راغبين بالحصول على اللقاح، لكنّه أكدّ على أنّ رفض التطعيم يعتبر تصرفاً أنانياً.

وكان 30% من سكان صربيا قد حصلوا على لقاحات كورونا من الصين وروسيا والتي لم يجزها الاتحاد الأوروبي.

يذكر أنّ عدد الإصابات بفيروس كورونا في صربيا وصل لأكثر من 695 ألف إصابة توفي منهم أكثر من 6400 شخص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية