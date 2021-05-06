تويتر تطلق ميزة معاينة الصور بشكلٍ كاملٍ في التغريدات

طرحت منصة تويتر ميزة معاينة الصور بشكلٍ كاملٍ في التغريدات، وذلك بعد انتهاء الفترة التجريبية للميزة.

وقالت تويتر إنّ الميزة الجديدة ستكون متاحة للأجهزة العاملة بنظام أي أو إس، وأندرويد، وستتيح للمستخدم عرض الصور في التغريدات بشكلٍ كامل دون أن يتم اقتصاص أي جزء منها.

وكانت تويتر تقوم بقص الصور التي لا تأتي بأبعاد 16:9 بهدف توحيد أبعاد الصور في التغريدات، وهذا ما تسبب بقص الصور بطريقة غير احترافية، وإزالة أجزاء مهمة منها.

وقالت الشركة الأمريكية إنّها اختبرت في مارس الماضي إمكانية عرض الصور بدقة 4K.

يذكر أن تويتر بدأت بتوفير الميزة للمستخدمين بشكلٍ تدريجي، وأكدّت أنّ الميزة ستصل لجميع المستخدمين خلال الفترة القادمة.

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