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تويتر تطلق ميزة معاينة الصور بشكلٍ كاملٍ في التغريدات

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طرحت منصة تويتر ميزة معاينة الصور بشكلٍ كاملٍ في التغريدات، وذلك بعد انتهاء الفترة التجريبية للميزة.

وقالت تويتر إنّ الميزة الجديدة ستكون متاحة للأجهزة العاملة بنظام أي أو إس، وأندرويد، وستتيح للمستخدم عرض الصور في التغريدات بشكلٍ كامل دون أن يتم اقتصاص أي جزء منها.

وكانت تويتر تقوم بقص الصور التي لا تأتي بأبعاد 16:9 بهدف توحيد أبعاد الصور في التغريدات، وهذا ما تسبب بقص الصور بطريقة غير احترافية، وإزالة أجزاء مهمة منها.

وقالت الشركة الأمريكية إنّها اختبرت في مارس الماضي إمكانية عرض الصور بدقة 4K.

يذكر أن تويتر بدأت بتوفير الميزة للمستخدمين بشكلٍ تدريجي، وأكدّت أنّ الميزة ستصل لجميع المستخدمين خلال الفترة القادمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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