يوتيوب تختبر ميزة الترجمة لعناوين ووصف الفيديوهات

في إطار سعيها لتطوير موقع يوتيوب ومساعدة المستخدمين على معرفة محتوى مقاطع الفيديو قبل فتحها بدأت شركة يوتيوب الأمريكية باختبار ميزة جديدة تعمل على ترجمة الوصف المرافق لمقاطع الفيديو للغة المستخدم.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ الميزة الجديدة ستجعل المستخدم قادراً على معرفة محتوى مقاطع الفيديو قبل فتحها، وبالتالي سيكون الخيار أمامه لمشاهدة المقطع أو الانتقال لمقطع آخر.

وكانت يوتيوب قد أطلقت في وقتٍ سابقٍ ميزة تتيح للمستخدمين المشاركة في ترجمة النصوص لإظهارها على الفيديوهات ذات المحتوى المختلف للمحتوى الأصلي، قبل أن تقوم بإلغائها في العام الماضي بشكلٍ مفاجئ.

يذكر أنّ يوتيوب تسعى لإطلاق تحديثات أخرى توفر الترجمة الآلية والتلقائية لمعلومات شاملة عن الفيديو الذي يشاهده الشخص بلغة مختلفة عن لغته.

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