Forte.. شاحن جديد ومميز لهاتف آيفون 12

كشفت شركة تويلف ساوث الأمريكية عن شاحنٍ جديد لشحن أجهزة آيفون 12 أطلقت عليه Forte.

ويتميز الشاحن الجديد بإمكانية تثبيته مغناطيسياً بالهاتف الذكي، وشحن الهاتف من خلال حلقة MagSafe بقدرة تصل إلى 15 واط.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أنّ شاحنها سيكون مجرد حامل، ولن تزوده بأي كابل، لذلك يجب على المستخدم شراء الكبل وتوصيله في الشاحن.

وسيحتوي الشاحن على مفصلة تعمل على تعديل زاوية الهاتف الذكي حتى الوضع الأفقي.

وأكدّت تويلف ساوث إمكانية فصل الهاتف الذكي المتصل مغناطيسياً بيدٍ واحدة، دون أن يكون هناك حاجة لتثبيت الشاحن باليد الأخرى.

يشار إلى أنّ الشركة الأمريكية ستطرح شاحنها الجديد في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة بسعر يصل إلى 40 دولار أمري

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