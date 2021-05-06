تقنية “الهولوجرام” تعيد عبد الحليم حافظ إلى المسرح

أكدّ أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات انتهاء التحضيرات للحفل الفني الذي سيحييه الفنان الراحل عبد الحليم حافظ بتقنية الهولوجرام يومي 13 و14 مايو الجاري بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وقال أحمد الخاجة إنّ الحفل سيقام على مسرح أوبرا دبي، وسيستمر لمدة 90 دقيقة، وسيعرض خلاله مجموعة من أروع أغاني الفنان الراحل.

وأشار إلى أنّ الفنان المحبوب سيظهر على المسرح من خلال نموذج ثلاثي الأبعاد يحاكي صورته وحركاته بالاعتماد على تقنية الهولوجرام والذكاء الاصطناعي.

وقال إنّهم يحضرون لهذه الحفلة منذ 5 أشهر، حيث اعتمدوا على محتوى مرأي وصوتي بمستويات عالية من الجودة والنقاء، بالتعاون مع أوركسترا مكونة من 28 شخصاً ستتولى عملية عزف الألحان على المسرح بشكلٍ مباشر.

من جانبه قال محمد شبانة ابن شقيق الفنان الراحل إنّه سعيد بهذا العمل الذي يعدّ الأول للعندليب بتقنية الهولوجرام.

يذكر أنّ الشركة المنتجة للحفل حصلت على كافة التصاريح والموافقات اللازمة لحماية حقوق الملكية من عائلة وورثة الفنان الراحل وجمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى.

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