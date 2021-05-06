في حالة نادرة للغاية.. أفريقية تنجب 9 أطفال

في حادثة نادرة للغاية أنجبت الشابة المالية حليمة سيسيه البالغة من العمر 25 عاماً، 9 توائم بصحة جيدة لتنضم بذلك لمجموعة نادرة من النساء اللواتي أنجبن 9 أطفال معاً.

وكان الأطباء قد أكدّوا لها وجود 7 أطفال في رحمها المزدحم، وطالبوا الحكومة المالية بتوفير الرعاية الكاملة لها.

وبالفعل استجابت الحكومة ووزارة الصحة للمناشدات، وقاموا بنقل المرأة للمغرب حيث وضعت 9 أطفال خمس إناث و4 ذكور بزيادة طفلين عن العدد الذي شاهده الأطباء أثناء تصويرها بالسونار.

وقال الأطباء إنّ الشابة المالية أنجبت أطفالها من خلال عملية قيصرية، وأشاروا إلى تمتع جميع الأطفال بصحة جيدة.

يذكر أنّ إنجاب 9 أطفال معاً يعد من الحالات النادرة للغاية، وقد يؤدي في بعض الأحيان لعدم اكتمال نمو بعض الأجنة.

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