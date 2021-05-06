خبر صادم لمدخني السجائر الإلكترونية

أكدّت الهيئة المركزية الألمانية للإدمان بأنّ السجائر الإلكترونية لا تساعد في الإقلاع عن التدخين، كما انّ لها تأثيراً سلبياً على الصحة.

وقالت الهيئة إنّ السجائر الإلكترونية تحتوي على مواد سامة تلحق أذىً بالرئة وجهاز المناعة، والجهاز القلبي الوعائي، كما أنّها قد تزيد من احتمال إصابة الشخص بمرض السرطان.

وأوضحت بأنّها لا تساعد في الإقلاع عن التدخين لأنّ الشخص يستنشق نفس كمية النيكوتين التي يستنشقها عند شرب السجائر التي تحتوي على التبغ، وأشارت لأنّ العديد من الأشخاص وقعوا في فخ تدخين السجائر الإلكترونية.

ودعت الهيئة الألمانية الناس للابتعاد عن التدخين بكافة أشكاله، وذلك لحماية أنفسهم من الأخطار الجسيمة التي يتسبب بها.

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