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خبر صادم لمدخني السجائر الإلكترونية

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت الهيئة المركزية الألمانية للإدمان بأنّ السجائر الإلكترونية لا تساعد في الإقلاع عن التدخين، كما انّ لها تأثيراً سلبياً على الصحة.

وقالت الهيئة إنّ السجائر الإلكترونية تحتوي على مواد سامة تلحق أذىً بالرئة وجهاز المناعة، والجهاز القلبي الوعائي، كما أنّها قد تزيد من احتمال إصابة الشخص بمرض السرطان.

وأوضحت بأنّها لا تساعد في الإقلاع عن التدخين لأنّ الشخص يستنشق نفس كمية النيكوتين التي يستنشقها عند شرب السجائر التي تحتوي على التبغ، وأشارت لأنّ العديد من الأشخاص وقعوا في فخ تدخين السجائر الإلكترونية.

ودعت الهيئة الألمانية الناس للابتعاد عن التدخين بكافة أشكاله، وذلك لحماية أنفسهم من الأخطار الجسيمة التي يتسبب بها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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