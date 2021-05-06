تسريبات تكشف مواصفات هاتفي أسوس الجديدين

كشفت مصادر مقربة من آسوس عن استعداد الشركة التايوانية لطرح هاتفين جديدين يوم 12 مايو الجاري ستطلق عليهما Zenfone8 flip و Zenfone8.

وسيعمل الهاتف Zenfone8 بمعالج Snapdragon 888 الحديث ونظام تشغيل أندرويد.

وستزود الشركة التايوانية هذا الجهاز بشاشة مقاس 5.92 بوصة وجودة عرض Full HD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مناسبة لالتقاط صور السيلفي، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستتراوح سعة الذاكرة الداخلية ما بين 128 و256 غيغا بايت قابلة للزيادة من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستتراوح سعتها ما بين 6 و12 غبغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 40 واط من خلال منفذ USB-C، واي فاي، ومنفذ 3.5 للسماعات.

أما بالنسبة للهاتف Zenfone8 flip فسيأتي بنفس المعالج ونظام التشغيل الموجود في الهاتف السابق.

وستزوده آسوس بشاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة، ومعدل تحديث 90HZ، وجودة عرض Full HD، وستحتوي على كاميرا مناسبة لصور السيلفي، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و12 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية في هذا الهاتف بسعة 256 غيغا بايت أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 8 غيغا بايت.

وسيضم الهاتف بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 30 واط، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يذكر أنّ آسوس لم تفصح عن سعر الهاتفين الجديدين اللذين ستطرحهما في الأسواق خلال شهر مايو الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية