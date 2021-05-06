جديد غوغل.. تطبيق لحماية اللغات المهددة بالانقراض

في إطار سعيها للحفاظ على اللغات القديمة قامت شركة غوغل الأمريكية بإطلاق تطبيق جديد يساعد في الحفاظ عليها أطلقت عليه وولاروو.

وسيعمل التطبيق الجديد من خلال توجيه كاميرا المستخدم إلى شيء ما، ثم وصفه باللغة المراد التحدث بها، وتوسيع قاعدة البيانات الخاصة باللغة التي تتحدث بها من خلال استخدام النظام الأساسي.

وسيكون بإمكان المستخدمين إجراء تعديلات على الإدخالات، وحذفها في حال كانت غير صحيحة.

ومن خلال هذا التطبيق سيكون المستخدم قادراً على اكتشاف عشرات اللغات في كافة أنحاء العالم، بما فيها لغات الماروي، اليديشية، ويوغامييه وهي اللغات الأصلية لسكان أستراليا.

وقالت غوغل إنّها ستضيف عدد من اللغات النادرة الأخرى خلال الفترة القادمة بهدف الحفاظ عليها.

يشار إلى أنّ منظمة الصحة اليونيسكو أكدّت وجود حوالي 6000 لغة في العالم منها 2572 لغة مهددة بالاندثار.

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