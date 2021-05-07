كيفية مشاركة شاشة الهاتف مع من تتحدث على تطبيق Google Meet

هل تعلم أنك قادر على مشاركة شاشة الهاتف سواء كان أندرويد أو آيفون أو حتى لو كنت تستخدم الكمبيوتر مع من تتحدث أثناء استخدامك لتطبيق Google Meet؟ بالفعل، تطبيق Google Meet أحد أفضل وأهم الوسائل التي نعتمد عليها في انعقاد مؤتمرات الفيديو المرتبطة بأعمالنا، خاصة بعد أن لجأ معظمنا للعمل من المنزل بسبب جائحة كورونا.

هذا لا يعني أنك لست قادر على استخدامه لملاقاة أصدقائك أو أقاربك عن بُعد وعبر الإنترنت. ولكن الميزة الرائعة في تطبيق Google Meet أنه يوفر القدرة على مشاركة شاشة الجهاز الذي تستخدمه مع من تتحدث.

هذه الميزة ضرورية للغاية وخاصة في مجال الأعمال، لأنها تسمح لك بعرض وتوضيح التفاصيل لجميع الحاضرين في مؤتمر الفيديو بسهولة وسيكونون قادرين على رؤية وفهم جميع الإجراءات التي تقوم بها على جهازك بوضوح.

على كل حال، سنوضح في هذه المقالة كيفية مشاركة شاشة الهاتف أو الكمبيوتر أثناء استخدام تطبيق Google Meet في الخطوات التالية.

كيفية مشاركة شاشة الكمبيوتر باستخدام تطبيق Google Meet

توجه إلى صفحة Google Meet وادخل بحسابك على الجوجل لكي تعقد مؤتمر جديد أو تلتحق بمؤتمر جاري

من أسفل اليمين قم بالنقر فوق Present Now ثم من النافذة المنبثقة يتيح لك اختيار الشاشة بالكامل أو نافذة فقط

انقر فوق Full Screen إذا كنت تود مشاركة الشاشة بالكامل

على حسب نوع المتصفح الذي تستخدمه فقد يسمح لك بمشاركة تبويب واحد فقط إذا كنت تريد

سوف تظهر لك رسالة You Are Now Presenting ومفادها أنك تشارك شاشتك الآن مع الأخرين

كيفية مشاركة شاشة هاتفك الأندرويد على تطبيق Google Meet

أولاً توجه لمتجر جوجل بلاي وبادر بتنزيل تطبيق Google Meet إذا لم يكن متواجداً على هاتفك بالفعل

افتح التطبيق وانقر فوق اجتماع جديد أو الانضمام إلى اجتماع من خلال رمز سري (على حسب ما ترغب من أجله)

انقر على أيقونة الثلاثة نقاط الأفقية من أسفل اليسار، ومن النافذة المنبثقة قم باختيار مشاركة الشاشة

بعد ذلك انقر فوق حسناً على الرسالة التحذيرية التي تخبرك بأن جميع الحاضرين سيشاهدون ما هو معروض على شاشتك

انقر على ابدأ الآن

مشاركة شاشة هاتفك الآيفون باستخدام تطبيق Google Meet

على الرغم من أنه تطبيق جوجل ولكن لحسن الحظ يمكنك استخدامه أيضاً على الآيفون والآيباد على حد سواء.